От бюджетных цен на яйца ничего не осталось — где продают самые дешевые

В украинских супермаркетах регулярно меняются цены на куриные яйца, однако часто разница небольшая, в пределах нескольких десятков копеек. Продукт ощутимо подорожал за осенне-зимний период, из-за чего экономить даже на поштучных яйцах сложнее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами в магазинах и где продают самую дешевую упаковку яиц по состоянию на середину февраля 2026 года.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн. Индекс потребительских цен в феврале составил 100,81%, то есть продукт подорожал на 0,81% относительно января 2026 года. Как видно, ситуация стабилизировалась, хотя умеренные колебания показателей остались.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упаковку яиц. В большинстве магазинов цена не доходит до средней по Украине, поэтому посетители могут немного экономить.

По состоянию на среду, 18 февраля, самая низкая стоимость фасованного десятка яиц в супермаркетах находилась на таком уровне:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Ашан — 73,50 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

АТБ — 76,70 грн;

Метро — 81 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Чтобы сэкономить деньги, украинцы могут отдавать предпочтение поштучным яйцам. В АТБ и Форе их продавали по 5,89 грн/шт., в Варусе — по 5,49 грн/шт., в Ашане — по 5,70 грн/шт., в МегаМаркете — по 7,50 грн/шт.

Что будет с ценами на яйца в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на куриные яйца в течение 2026 года. По его словам, именно этот востребованный продукт показал едва ли не самый большой рост стоимости — почти 90% в годовом измерении.

"Сезонность, стоимость кормов и логистика остаются ключевыми факторами для рынка яиц. В 2026 году, учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов, можно добавить к цене, что сейчас в супермаркетах, не менее 15%", — отметил специалист.

Плюс не нужно забывать о весе сезонных колебаний. Накануне Пасхи спрос традиционно растет, что может спровоцировать восходящую динамику. После завершения праздника (вторая половина апреля) цены пойдут на спад и вернутся к предыдущему уровню.

