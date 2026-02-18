Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Такие цены на яйца вызывают эмоции — что происходит в супермаркетах

Такие цены на яйца вызывают эмоции — что происходит в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 17:12
От бюджетных цен на яйца ничего не осталось — где продают самые дешевые
Упаковки яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах регулярно меняются цены на куриные яйца, однако часто разница небольшая, в пределах нескольких десятков копеек. Продукт ощутимо подорожал за осенне-зимний период, из-за чего экономить даже на поштучных яйцах сложнее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами в магазинах и где продают самую дешевую упаковку яиц по состоянию на середину февраля 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн. Индекс потребительских цен в феврале составил 100,81%, то есть продукт подорожал на 0,81% относительно января 2026 года. Как видно, ситуация стабилизировалась, хотя умеренные колебания показателей остались.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упаковку яиц. В большинстве магазинов цена не доходит до средней по Украине, поэтому посетители могут немного экономить.

По состоянию на среду, 18 февраля, самая низкая стоимость фасованного десятка яиц в супермаркетах находилась на таком уровне:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Ашан — 73,50 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • Метро — 81 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.

Чтобы сэкономить деньги, украинцы могут отдавать предпочтение поштучным яйцам. В АТБ и Форе их продавали по 5,89 грн/шт., в Варусе — по 5,49 грн/шт., в Ашане — по 5,70 грн/шт., в МегаМаркете — по 7,50 грн/шт.

Что будет с ценами на яйца в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на куриные яйца в течение 2026 года. По его словам, именно этот востребованный продукт показал едва ли не самый большой рост стоимости — почти 90% в годовом измерении.

"Сезонность, стоимость кормов и логистика остаются ключевыми факторами для рынка яиц. В 2026 году, учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов, можно добавить к цене, что сейчас в супермаркетах, не менее 15%", — отметил специалист.

Плюс не нужно забывать о весе сезонных колебаний. Накануне Пасхи спрос традиционно растет, что может спровоцировать восходящую динамику. После завершения праздника (вторая половина апреля) цены пойдут на спад и вернутся к предыдущему уровню.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Кабинет Министров принял решение о пересмотре условий государственной программы "Национальный кэшбек". С 1 марта будут две ставки возврата средств для разных категорий товаров — 5% и 15%.

Также мы писали, что украинские супермаркеты установили выгодные скидки на продукты питания. Мы узнали актуальные цены в АТБ и Сільпо, где можно купить сладости, кофе, замороженные товары дешевле.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации