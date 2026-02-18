Відео
Такі ціни на яйця викликають емоції — що відбувається в супермаркетах

Такі ціни на яйця викликають емоції — що відбувається в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 17:12
Від бюджетних цін на яйця нічого не залишилося — де продають найдешевші
Упаковки яєць у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах регулярно змінюються ціни на курячі яйця, однак часто різниця невелика, в межах кількох десятків копійок. Продукт відчутно подорожчав за осінньо-зимовий період, через що економити навіть на поштучних яйця складніше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами в магазинах і де продають найдешевшу упаковку яєць станом на середину лютого 2026 року.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн. Індекс споживчих цін у лютому склав 100,81%, тобто продукт подорожчав на 0,81% відносно січня 2026 року. Як видно, ситуація стабілізувалася, хоча помірні коливання показників залишилися.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за упаковку яєць. В більшості магазинів ціна не доходить до середньої по Україні, тож відвідувачі можуть трохи економити.

Станом на середу, 18 лютого, найнижча вартість фасованого десятка яєць у супермаркетах перебувала на такому рівні:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Ашан — 73,50 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • Метро — 81 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.

Щоб заощадити кошти, українці можуть віддавати перевагу поштучним яйцям. В АТБ і Форі їх продавали по 5,89 грн/шт., у Варусі — по 5,49 грн/шт., в Ашані — по 5,70 грн/шт., у МегаМаркеті — по 7,50 грн/шт.

Що буде з цінами на яйця у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на курячі яйця протягом 2026 року. За його словами, саме цей затребуваний продукт показав чи не найбільше зростання вартості — майже 90% у річному вимірі.

"Сезонність, вартість кормів та логістика залишаються ключовими чинниками для ринку яєць. У 2026 році, враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів, можна додати до ціни, що нині в супермаркетах, не менше 15%", — зазначив фахівець.

Плюс не треба забувати про вагу сезонних коливань. Напередодні Великодня попит традиційно зростає, що може спровокувати висхідну динаміку. Після завершення свята (друга половина квітня) ціни підуть на спад і повернуться до попереднього рівня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перегляд умов державної програми "Національний кешбек". З 1 березня будуть дві ставки повернення коштів для різних категорій товарів — 5% і 15%.

Також ми писали, що українські супермаркети встановили вигідні знижки на продукти харчування. Ми дізналися актуальні ціни в АТБ і Сільпо, де можна купити солодощі, каву, заморожені товари дешевше.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
