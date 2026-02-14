Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі продукти коштують на 50% дешевше — що стало з цінами в АТБ і Сільпо

Деякі продукти коштують на 50% дешевше — що стало з цінами в АТБ і Сільпо

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:02
Вигідні ціни на продукти запропонували в АТБ і Сільпо — за чим піти в супермаркет
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на популярні овочі, солодощі, напої, ковбасні вироби та інші продукти харчування. З нагоди Дня святого Валентина в АТБ і Сільпо переписали ціни на затребувані товари, аби споживачі могли закупитися з великою економією.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах супермаркетів, які коштують набагато дешевше в суботу, 14 лютого.

Реклама
Читайте також:

Знижки в АТБ і Сільпо

Традиційно напередодні свят купівельні звички споживачів змінюються. Оскільки закохані можуть відмічати День святого Валентина вдома, влаштувавши романтичну вечерю, вони потребують продуктів. З цієї нагоди мережі супермаркетів стимулюють відвідувачів поповнювати корзинку улюбленими товарами, встановлюючи вигідні знижки.

Як результат — середній чек покупців зростає, а магазинам залишається рахувати виручку, яка перебуває на високому рівні навіть за наявності акційних пропозицій. Ми промоніторили сайти АТБ і Сільпо, з’ясувавши, які базові товари дістануться споживачам набагато дешевше 14 лютого:

  • кава мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%, АТБ);
  • морозиво — 33,90 грн замість 68 грн (-50%, АТБ);
  • круасани швидкозаморожені — 249 грн замість 469 грн (-47%, Сільпо);
  • ковбаса — 51,90 грн замість 86,90 грн (-40%, АТБ);
  • пельмені з яловичиною та свининою — 62,90 грн замість 104,90 грн (-40%, АТБ);
  • вино червоне напівсолодке — 70,90 грн замість 116,40 грн (-39%, АТБ);
  • вершки — 99,90 грн замість 144 грн (-31%, Сільпо);
  • сир кисломолочний — 60,90 грн замість 86,99 грн (-30%, Сільпо);
  • ікра лососева — 424 грн замість 569 грн (-25%, Сільпо);
  • томат черрі — 124,02 грн замість 159 грн (-22%, Сільпо).
Деякі продукти коштують на 50% дешевше — що стало з цінами в АТБ і Сільпо - фото 1
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Розпродаж продуктів із хорошим терміном придатності

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, навіщо магазини влаштовують розпродажі продуктів харчування, в яких термін придатності закінчиться нескоро. За словами експертки, це звичайна практика роздрібних мереж, адже основною причиною акцій є зовсім не потреба позбутися майже простроченого товару.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — констатувала Лілія Бистрицька.

Супермаркети влаштовують розпродажі з метою швидко звільнити місця на полицях для нових поставок, внести сезонні зміни в асортимент, оптимізувати залишки на складі тощо. Плюс це традиційна маркетингова стратегія для залучення покупців, яка не сильно б’є по виручці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні не поспішають падати. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, де упаковка яєць коштує найменше в лютому 2026 року.

Також ми писали, що українцям доведеться позбутися деяких продуктів харчування на кордоні, оскільки їх заборонено провозити на територію ЄС. Йдеться про м'ясо, ковбасу, сало, молоко і консерви.

АТБ супермаркет ціни на продукти Сільпо знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації