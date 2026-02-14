Вигідні ціни на продукти запропонували в АТБ і Сільпо — за чим піти в супермаркет

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на популярні овочі, солодощі, напої, ковбасні вироби та інші продукти харчування. З нагоди Дня святого Валентина в АТБ і Сільпо переписали ціни на затребувані товари, аби споживачі могли закупитися з великою економією.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах супермаркетів, які коштують набагато дешевше в суботу, 14 лютого.

Знижки в АТБ і Сільпо

Традиційно напередодні свят купівельні звички споживачів змінюються. Оскільки закохані можуть відмічати День святого Валентина вдома, влаштувавши романтичну вечерю, вони потребують продуктів. З цієї нагоди мережі супермаркетів стимулюють відвідувачів поповнювати корзинку улюбленими товарами, встановлюючи вигідні знижки.

Як результат — середній чек покупців зростає, а магазинам залишається рахувати виручку, яка перебуває на високому рівні навіть за наявності акційних пропозицій. Ми промоніторили сайти АТБ і Сільпо, з’ясувавши, які базові товари дістануться споживачам набагато дешевше 14 лютого:

кава мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%, АТБ);

морозиво — 33,90 грн замість 68 грн (-50%, АТБ);

круасани швидкозаморожені — 249 грн замість 469 грн (-47%, Сільпо);

ковбаса — 51,90 грн замість 86,90 грн (-40%, АТБ);

пельмені з яловичиною та свининою — 62,90 грн замість 104,90 грн (-40%, АТБ);

вино червоне напівсолодке — 70,90 грн замість 116,40 грн (-39%, АТБ);

вершки — 99,90 грн замість 144 грн (-31%, Сільпо);

сир кисломолочний — 60,90 грн замість 86,99 грн (-30%, Сільпо);

ікра лососева — 424 грн замість 569 грн (-25%, Сільпо);

томат черрі — 124,02 грн замість 159 грн (-22%, Сільпо).

Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Розпродаж продуктів із хорошим терміном придатності

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, навіщо магазини влаштовують розпродажі продуктів харчування, в яких термін придатності закінчиться нескоро. За словами експертки, це звичайна практика роздрібних мереж, адже основною причиною акцій є зовсім не потреба позбутися майже простроченого товару.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — констатувала Лілія Бистрицька.

Супермаркети влаштовують розпродажі з метою швидко звільнити місця на полицях для нових поставок, внести сезонні зміни в асортимент, оптимізувати залишки на складі тощо. Плюс це традиційна маркетингова стратегія для залучення покупців, яка не сильно б’є по виручці.

