Выгодные цены на продукты предложили в АТБ и Сільпо — за чем пойти в супермаркет

Украинские супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на популярные овощи, сладости, напитки, колбасные изделия и другие продукты питания. По случаю Дня святого Валентина в АТБ и Сільпо переписали цены на востребованные товары, дабы потребители могли закупиться с большой экономией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 позициях в ассортименте супермаркетов, которые стоят намного дешевле в субботу, 14 февраля.

Скидки в АТБ и Сільпо

Традиционно в преддверии праздников покупательские привычки потребителей меняются. Поскольку влюбленные могут отмечать День святого Валентина дома, устроив романтический ужин, они нуждаются в продуктах. По этому случаю сети супермаркетов стимулируют посетителей пополнять корзину любимыми товарами, устанавливая выгодные скидки.

Как результат — средний чек покупателей растет, а магазинам остается считать выручку, которая находится на высоком уровне даже при наличии акционных предложений. Мы промониторили сайты АТБ и Сільпо, выяснив, какие базовые товары достанутся потребителям намного дешевле 14 февраля:

кофе молотый — 189,90 грн вместо 384,50 грн (-50%, АТБ);

мороженое — 33,90 грн вместо 68 грн (-50%, АТБ);

круассаны быстрозамороженные — 249 грн вместо 469 грн (-47%, Сільпо);

колбаса — 51,90 грн вместо 86,90 грн (-40%, АТБ);

пельмени с говядиной и свининой — 62,90 грн вместо 104,90 грн (-40%, АТБ);

вино красное полусладкое — 70,90 грн вместо 116,40 грн (-39%, АТБ);

сливки — 99,90 грн вместо 144 грн (-31%, Сільпо);

творог кисломолочный — 60,90 грн вместо 86,99 грн (-30%, Сільпо);

икра лососевая — 424 грн вместо 569 грн (-25%, Сільпо);

томат черри — 124,02 грн вместо 159 грн (-22%, Сільпо).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Распродажа продуктов с хорошим сроком годности

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, зачем магазины устраивают распродажи продуктов питания, у которых срок годности закончится нескоро. По словам эксперта, это обычная практика розничных сетей, ведь основной причиной акций является вовсе не потребность избавиться от почти просроченного товара.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям стоит внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — констатировала Лилия Быстрицкая.

Супермаркеты устраивают распродажи с целью быстро освободить места на полках для новых поставок, внести сезонные изменения в ассортимент, оптимизировать остатки на складе и тому подобное. Плюс это традиционная маркетинговая стратегия для привлечения покупателей, которая не сильно бьет по выручке.

