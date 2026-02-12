Такие цены на яйца вызывают двоякие впечатления — что происходит в супермаркетах

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно переписывают цены на яйца, хотя в феврале колебания были незначительными. Потребители могут экономить, останавливая выбор на нефасованном продукте, но поштучные куриные яйца продают не в каждой сети. Мы выяснили минимальную стоимость упаковки и узнали, где выгоднее брать товар.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах по состоянию на середину февраля 2026 года.

Сколько стоят яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 82,23-83,95 грн (на 12 февраля). Однако во многих супермаркетах нижняя планка начинается от 65-70 грн, то есть потребители могут экономить. Плюс нередко продуктовые сети устанавливают выгодные акции и снижают цены.

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных супермаркетов Украины и узнали, какие минимальные суммы надо отдать посетителям за упаковку куриных яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Ашан — 74,50 грн;

Фора — 74,90 грн;

АТБ — 76,70 грн;

Метро — 81 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость поштучных яиц может приятно удивить украинцев. В частности 10 февраля в АТБ отдавали одну штуку по 5,79 грн — десяток обходился в 57,90 грн, что на 18 грн меньше, чем самая дешевая упаковка. В Варусе действует скидка 27% на нефасованный продукт — 3,99 грн/шт. вместо 5,49 грн/шт., в Новусе установили цену на уровне 5,80 грн/шт., в Форе — 5,79 грн/шт., в МегаМаркете — 7,50 грн/шт.

Что делать, если цена товара не сходится

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, что нужно делать в случае несовпадения стоимости товара. Бывают неприятные ситуации в супермаркетах, когда на ценнике указана одна сумма, а в чеке — совсем другая. То есть потребитель рассчитывал на меньшие расходы, но заплатил больше на кассе.

"В такой ситуации рекомендуется обратиться к кассиру или администратору магазина, сфотографировать ценник, потребовать продажу товара по указанной на полке цене или отказаться от покупки", — подчеркнула Быстрицкая.

По ее словам, украинское законодательство наделило потребителя правом купить товар в магазине по стоимости, указанной на ценнике. Никакие объяснения или отговорки работников заведений не помогут — правовые нормы остаются на стороне клиента.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, существует запрет на перевозку некоторых продуктов питания. Не допускается перемещение через границу ЕС колбасных изделий, мяса, сала, консервов на основе мяса и молочных продуктов.

Также мы писали, что происходит с ценами на картофель в украинских супермаркетах. За год — с февраля 2025 года по февраль 2026-го — стоимость килограмма овощей снизилась на 40% благодаря достаточному урожаю.