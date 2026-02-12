Відео
Відео

Головна Економіка Де знайти найдешевшу упаковку курячих яєць — ціни в супермаркетах

Де знайти найдешевшу упаковку курячих яєць — ціни в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 17:12
Такі ціни на яйця викликають суперечливі враження — що відбувається в супермаркетах
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно переписують ціни на яйця, хоча в лютому коливання були незначними. Споживачі можуть економити, зупиняючи вибір на нефасованому продукті, однак поштучні курячі яйця продають не в кожній мережі. Ми з’ясували мінімальну вартість упаковки і дізналися, де вигідніше брати товар.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах станом на середину лютого 2026 року.

Читайте також:

Скільки коштують яйця в Україні  

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 82,23-83,95 грн (на 12 лютого). Однак у багатьох супермаркетах нижня планка починається від 65-70 грн, тобто споживачі можуть економити. Плюс нерідко продуктові мережі встановлюють вигідні акції та знижують ціни.

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох відомих супермаркетів України та дізналися, які мінімальні суми треба віддати відвідувачам за упаковку курячих яєць. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Ашан — 74,50 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • Метро — 81 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Вартість поштучних яєць може приємно здивувати українців. Зокрема 10 лютого в АТБ віддавали одну штуку по 5,79 грн — десяток обходився у 57,90 грн, що на 18 грн менше, ніж найдешевша упаковка. У Варусі діє знижка 27% на нефасований продукт — 3,99 грн/шт. замість 5,49 грн/шт., у Новусі встановили ціну на рівні 5,80 грн/шт., у Форі — 5,79 грн/шт., у МегаМаркеті — 7,50 грн/шт.

Що робити, якщо ціна товару не сходиться

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, що потрібно робити у випадку неспівпадіння вартості товару. Бувають неприємні ситуації в супермаркетах, коли на ціннику вказана одна сума, а в чеку — зовсім інша. Тобто споживач розраховував на менші витрати, але заплатив більше на касі.

"У такій ситуації рекомендується звернутися до касира або адміністратора магазину, сфотографувати цінник, вимагати продаж товару за вказаною на полиці ціною або відмовитися від покупки", — наголосила Бистрицька.

За її словами, українське законодавство наділило споживача правом купити товар у магазині за вартістю, вказаною на ціннику. Жодні пояснення або відмовки працівників закладів не допоможуть — правові норми залишаються на боці клієнта.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, існує заборона на перевезення деяких продуктів харчування. Не допускається переміщення через кордон ЄС ковбасних виробів, м’яса, сала, консервів на основі м’яса і молочних продуктів.

Також ми писали, що відбувається з цінами на картоплю в українських супермаркетах. За рік — з лютого 2025 року по лютий 2026-го — вартість кілограма овочів знизилася на 40% завдяки достатньому врожаю.

покупки яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
