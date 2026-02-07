Відео
Популярний овоч подешевшав на 40% — що стало з цінами в супермаркетах

Дата публікації: 7 лютого 2026 17:12
Ціни на улюблений овоч впали на 40% — який продукт коштує дешевше у лютому
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети оновили ціни на затребуваний продукт — картоплю. Завдяки достатньому врожаю вдається втримувати низьку середню вартість на споживчому ринку. Це особливо помітно порівняно з цінами, які фіксували рівно рік тому, на початку лютого 2025-го.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю картоплі в Україні та як змінилася середня ціна за рік.

Читайте також:

Ціни на картоплю в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограма картоплі перебуває на рівні 18,95 грн станом на суботу, 7 лютого. Однак у багатьох супермаркетах встановили нижчі ціни, тому відвідувачі зможуть трохи заощадити. Плюс на деякі позиції в асортиментах діють вигідні знижки.

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох відомих продуктових мереж України та з'ясували, скільки повинні заплатити покупці за кілограм білої картоплі станом на першу половину лютого 2026 року. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 14 грн/кг;
  • АТБ — 14,29 грн/кг;
  • Ашан — 15,40 грн/кг;
  • Фора — 15,49 грн/кг;
  • Варус — 15,50 грн/кг;
  • Новус — 17,99 грн/кг;
  • МегаМаркет — 22,50 грн/кг;
  • Метро — 35,60 грн/кг.

У місячному розрізі маємо невелике подорожчання на 8,86% — індекс споживчих цін у лютому склав 108,86% порівняно з січнем. А відносно грудня 2025-го цей показник становив 104,19%.

Як змінилася ціна картоплі

Більшість продуктів харчування відчутно подорожчали за останній рік, однак картопля спіймала низхідний тренд. Рівно 12 місяців тому, в лютому 2025-го, кілограм коштував у середньому 31,98 грн. Тобто відбулося здешевлення на 40,74%, адже актуальна ціна перебуває на рівні 18,95 грн/кг.

Інфографіка з цінами на картоплю
Вартість картоплі знизилася за рік. Фото: Новини.LIVE

Це свідчить про хороший врожай і накопичення достатніх обсягів овоча на зимовий період. Водночас у другій половині січня почали зростати оптові ціни на картоплю, згідно з даними спеціалізованого порталу EastFruit.

Головною причиною експерти назвали поступове скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Адже деякі виробники не мають потужностей для тривалого зберігання продукту, тому їм довелося завершити продажі ще до настання морозів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні переписали ціни на курячі яйця. Супермаркети регулярно змінюють показники, орієнтуючись на загальну ситуацію на споживчому ринку. Однак покупці можуть економити бюджет.

Також ми писали, які продукти краще купувати на ринку, а не в супермаркетах. Українцям вигідніше брати курячі яйця, сезонні овочі/фрукти, зелень і мед у приватних осіб замість великих мереж.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
