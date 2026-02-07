Відео
Відео

Супермаркети показали оновлені ціни на продукти — що віддають зі знижками

Дата публікації: 7 лютого 2026 13:02
Нові ціни на продукти в АТБ і Сільпо — що коштує дешевше в супермаркетах
Супермаркет АТБ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Популярні українські супермаркети переписали ціни на продукти, встановивши вигідні знижки. В АТБ і Сільпо віддають улюблені товари споживачів набагато дешевше станом на суботу, 7 лютого. Ми дізналися, що вдасться придбати з економією для власного бюджету.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 продуктів в асортиментах супермаркетів, які віддають з великими знижками.

Читайте також:

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Відвідувачам супермаркетів радять регулярно моніторити актуальні акційні пропозиції, щоб мати змогу купувати улюблені продукти за зниженою вартістю. Зокрема в АТБ до 10 лютого діють спеціальні ціни з нагоди Дня закоханих, а в Сільпо знижки взагалі не скасовують, лише оновлюючи асортимент.

Ми зібрали 10 топових товарів, які українці можуть вигідно придбати в супермаркетах протягом суботи, 7 лютого:

  • віскі — 449 грн замість 919 грн (-51%, Сільпо);
  • сир твердий — 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%, Сільпо);
  • макарони — 29,99 грн замість 55,99 грн (-46%, Сільпо);
  • морозиво — 125,90 грн замість 229,90 грн (-45%, АТБ);
  • кава розчинна сублімована — 309,90 грн замість 536,40 грн (-42%, АТБ);
  • сирок глазурований — 14,99 грн замість 25,99 грн (-42%, Сільпо);
  • ковбаса — 65,90 грн замість 109,90 грн (-40%, АТБ);
  • сир плавлений — 13,90 грн замість 22,90 грн (-39%, АТБ);
  • сосиски — 84,90 грн замість 131,50 грн (-35%, АТБ);
  • майонез — 59,99 грн замість 90,99 грн (-34%, Сільпо).
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Які продукти краще купувати на ринку

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, які товари вигідніше купувати на ринку, а не в супермаркеті. Причина — трохи нижчі ціни та свіжість продуктів харчування. Йдеться про сезонні овочі/фрукти, зелень, мед і домашні яйця.

"Але не треба забувати, що морози можуть впливати на якість продуктів, які продаються на ринках. Тому овочі або фрукти взимку можуть бути підмороженими і швидко зіпсуватися вдома", — додала експертка.

За її словами, приватні особи на ринках мають короткий ланцюг постачання, бо реалізують власноруч вирощену/відгодовану продукцію чи продають товари перевірених місцевих фермерів. Натомість перевага супермаркетів — у наявності чіткого контролю умов зберігання і маркування товарів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські супермаркети переписали ціни на курячі яйця. Станом на першу половину лютого 2026 року деякі позиції в асортиментах магазинів подорожчали, хоча в окремих мережах діють знижки.

Також ми писали, що буде з цінами на авокадо у 2026 році. Це імпортний продукт, але попит на нього стабільно високий незалежно від сезону, тому експерти прогнозують дорожчання орієнтовно на 20%.

