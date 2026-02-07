Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты показали обновленные цены на продукты — что отдают со скидками

Супермаркеты показали обновленные цены на продукты — что отдают со скидками

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:02
Новые цены на продукты в АТБ и Сільпо — что стоит дешевле в супермаркетах
Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Популярные украинские супермаркеты переписали цены на продукты, установив выгодные скидки. В АТБ и Сільпо отдают любимые товары потребителей намного дешевле по состоянию на субботу, 7 февраля. Мы узнали, что удастся приобрести с экономией для собственного бюджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 продуктах в ассортименте супермаркетов, которые отдают с большими скидками.

Реклама
Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Посетителям супермаркетов советуют регулярно мониторить актуальные акционные предложения, дабы иметь возможность покупать любимые продукты по сниженной стоимости. В частности в АТБ до 10 февраля действуют специальные цены по случаю Дня влюбленных, а в Сільпо скидки вообще не отменяют, только обновляя ассортимент.

Мы собрали 10 топовых товаров, которые украинцы могут выгодно приобрести в супермаркетах в течение субботы, 7 февраля:

  • виски — 449 грн вместо 919 грн (-51%, Сільпо);
  • сыр твердый — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);
  • макароны — 29,99 грн вместо 55,99 грн (-46%, Сільпо);
  • мороженое — 125,90 грн вместо 229,90 грн (-45%, АТБ);
  • кофе растворимый сублимированный — 309,90 грн вместо 536,40 грн (-42%, АТБ);
  • сырок глазированный — 14,99 грн вместо 25,99 грн (-42%, Сільпо);
  • колбаса — 65,90 грн вместо 109,90 грн (-40%, АТБ);
  • сыр плавленый — 13,90 грн вместо 22,90 грн (-39%, АТБ);
  • сосиски — 84,90 грн вместо 131,50 грн (-35%, АТБ);
  • майонез — 59,99 грн вместо 90,99 грн (-34%, Сільпо).
Супермаркеты показали обновленные цены на продукты — что отдают со скидками - фото 1
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Какие продукты лучше покупать на рынке

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, какие товары выгоднее покупать на рынке, а не в супермаркете. Причина — чуть более низкие цены и свежесть продуктов питания. Речь идет о сезонных овощах/фруктах, зелени, меде и домашних яйцах.

"Но не надо забывать, что морозы могут влиять на качество продуктов, которые продаются на рынках. Поэтому овощи или фрукты зимой могут быть подмороженными и быстро испортиться дома", — добавила эксперт.

По ее словам, частные лица на рынках имеют короткую цепь поставок, ведь реализуют собственноручно выращенную/откормленную продукцию или продают товары проверенных местных фермеров. Зато преимущество супермаркетов — в наличии четкого контроля условий хранения и маркировки товаров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские супермаркеты переписали цены на куриные яйца. По состоянию на первую половину февраля 2026 года некоторые позиции в ассортименте магазинов подорожали, хотя в отдельных сетях действуют скидки.

Также мы писали, что будет с ценами на авокадо в 2026 году. Это импортный продукт, но спрос на него стабильно высокий независимо от сезона, поэтому эксперты прогнозируют подорожание ориентировочно на 20%.

АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации