Новые цены на продукты в АТБ и Сільпо — что стоит дешевле в супермаркетах

Супермаркеты показали обновленные цены на продукты — что отдают со скидками
Популярные украинские супермаркеты переписали цены на продукты, установив выгодные скидки. В АТБ и Сільпо отдают любимые товары потребителей намного дешевле по состоянию на субботу, 7 февраля. Мы узнали, что удастся приобрести с экономией для собственного бюджета.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 продуктах в ассортименте супермаркетов, которые отдают с большими скидками.
Скидки на продукты в АТБ и Сільпо
Посетителям супермаркетов советуют регулярно мониторить актуальные акционные предложения, дабы иметь возможность покупать любимые продукты по сниженной стоимости. В частности в АТБ до 10 февраля действуют специальные цены по случаю Дня влюбленных, а в Сільпо скидки вообще не отменяют, только обновляя ассортимент.
Мы собрали 10 топовых товаров, которые украинцы могут выгодно приобрести в супермаркетах в течение субботы, 7 февраля:
- виски — 449 грн вместо 919 грн (-51%, Сільпо);
- сыр твердый — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);
- макароны — 29,99 грн вместо 55,99 грн (-46%, Сільпо);
- мороженое — 125,90 грн вместо 229,90 грн (-45%, АТБ);
- кофе растворимый сублимированный — 309,90 грн вместо 536,40 грн (-42%, АТБ);
- сырок глазированный — 14,99 грн вместо 25,99 грн (-42%, Сільпо);
- колбаса — 65,90 грн вместо 109,90 грн (-40%, АТБ);
- сыр плавленый — 13,90 грн вместо 22,90 грн (-39%, АТБ);
- сосиски — 84,90 грн вместо 131,50 грн (-35%, АТБ);
- майонез — 59,99 грн вместо 90,99 грн (-34%, Сільпо).
Какие продукты лучше покупать на рынке
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, какие товары выгоднее покупать на рынке, а не в супермаркете. Причина — чуть более низкие цены и свежесть продуктов питания. Речь идет о сезонных овощах/фруктах, зелени, меде и домашних яйцах.
"Но не надо забывать, что морозы могут влиять на качество продуктов, которые продаются на рынках. Поэтому овощи или фрукты зимой могут быть подмороженными и быстро испортиться дома", — добавила эксперт.
По ее словам, частные лица на рынках имеют короткую цепь поставок, ведь реализуют собственноручно выращенную/откормленную продукцию или продают товары проверенных местных фермеров. Зато преимущество супермаркетов — в наличии четкого контроля условий хранения и маркировки товаров.
Что еще нужно знать украинцам
