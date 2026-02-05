Цены на продукты и свежесть — что лучше покупать на рынке, а не в супермаркете

Покупатели на рынке. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают местом покупки любимых продуктов рынки, а не супермаркеты. Там нередко устанавливают более выгодные цены, что привлекает потребителей, а некоторые товары всегда свежие благодаря более короткой цепи поставок. Возникает вопрос, что лучше брать на рынке, обходя стороной крупные продуктовые сети.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Реклама

Читайте также:

Какие продукты лучше покупать на рынке

Основная разница между супермаркетами и рынками заключается в происхождении продукции и сокращенной цепи поставок. Частные продавцы обычно реализуют собственноручно выращенные/откормленные товары (мясо, овощи, куриные яйца и т.д.) или имеют одного-двух мелких поставщиков сельскохозяйственных продуктов.

Это позволяет снижать среднюю стоимость и ежедневно обновлять ассортимент, сохраняя товары максимально свежими. Поэтому украинцы ходят на рынок, дабы купить сезонные овощи/фрукты, зелень, мед, домашние яйца.

"Но не надо забывать, что морозы могут влиять на качество продуктов, которые продаются на рынках. Поэтому овощи или фрукты зимой могут быть подмороженными и быстро испортиться дома", — добавила Лилия Быстрицкая.

С другой стороны, в супермаркетах действует более четкий контроль условий хранения и маркировки. Лучший вариант для потребителей — ориентироваться не только на цену или ассортимент, но и на внешний вид товара, запах и репутацию продавца.

Большие скидки в супермаркетах

Чтобы экономить продуктовый бюджет, украинцам нужно следить за акционными предложениями в супермаркетах. Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо, узнав, какие товары отдают намного дешевле по состоянию на четверг, 5 февраля:

крем-сыр — 119 грн вместо 239 грн (-50%, Сільпо);

коробка молочного шоколада — 94,90 грн вместо 179,90 грн (-47%, АТБ);

зефир — 49,99 грн вместо 93,49 грн (-47%, Сільпо);

кофе 1 кг жареный в зернах — 649,90 грн вместо 1135,90 грн (-42%, АТБ);

пельмени со свининой и говядиной — 159,90 грн вместо 266,90 грн (-40%, АТБ);

сосиски — 84,90 грн вместо 131,50 грн (-35%, АТБ);

вареники с картошкой — 50,70 грн вместо 72,40 грн (-29%, АТБ);

красный перец — 20,40 грн вместо 25,90 грн (-21%, Сільпо);

груши — 11,50 грн вместо 13,90 грн (-17%, Сільпо).

Супермаркеты установили выгодные скидки на продукты ко Дню всех влюбленных, поэтому стоит воспользоваться предложениями для экономии денег. Крупные сети регулярно стимулируют потребителей к активным покупкам путем снижения цен на востребованные товары.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в супермаркете АТБ подорожали поштучные яйца в начале февраля 2026 года. Бюджетный продукт постепенно исчезает с полок магазинов. В годовом разрезе одно яйцо выросло в цене почти на 50%.

Также мы писали, что будет с ценами на авокадо в 2026-м. Это импортный продукт, но спрос на него стабилен в течение года, поэтому эксперты прогнозируют подорожание фрукта ориентировочно на 20%.