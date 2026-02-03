Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Покупателей оставили без бюджетных яиц — что произошло с ценами в АТБ

Покупателей оставили без бюджетных яиц — что произошло с ценами в АТБ

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 17:12
Цены на яйца в АТБ вышли на новый уровень — что происходит в супермаркетах (фото)
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Февраль 2026 года начался с умеренных колебаний цен на куриные яйца. Супермаркеты чуть ли не ежедневно переписывают стоимость востребованного продукта: восходящая тенденция касается как фасованного товара, так и поштучного. В АТБ и других сетях снова изменились показатели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в украинских супермаркетах по состоянию на вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,23-83,35 грн. Индекс потребительских цен зафиксировался на уровне 100,99% в январе, то есть продукт подорожал всего на 0,99% относительно декабря.

Чтобы экономить бюджет, украинцы могут останавливать выбор на поштучных яйцах. Они стоят дешевле по сравнению с упакованным товаром и позволяют сохранять небольшую часть средств.

Мы узнали, за сколько отдают одно яйцо 1 категории в АТБ по состоянию на 3 февраля 2026 года. В конце января цена составляла 5,65 грн/шт., а ровно через неделю поднялась до 5,79 грн/шт. (57,90 грн за десяток).

Покупателей оставили без бюджетных яиц — что произошло с ценами в АТБ - фото 1
Стоимость десятка поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что касается других известных магазинов, то одно яйцо в Варусе стоит 4,99 грн, в Форе — 5,79 грн, в МегаМаркете — 7,50 грн, в Ашане — 5,60 грн.

Как изменилась цена за год

В течение 2025 года мы регулярно информировали читателей о стоимости нефасованных яиц в разных сетях супермаркетов. Благодаря этому можем сравнить, что произошло с ценами на востребованный продукт в АТБ.

По состоянию на 1 февраля 2025-го одно яйцо стоило ровно 3,89 грн. Получается, за год произошло подорожание на 1,90 грн в АТБ. В процентном выражении имеем поднятие цены на 48,84%. Что интересно, средняя стоимость упаковки тогда составляла около 65 грн в противовес нынешним 76,70 грн (+11,70 грн).

Напомним, в украинских супермаркетах регулярно можно найти любимые продукты намного дешевле, поскольку сети устанавливают выгодные скидки. В Сільпо и Варусе цены снизили до 50% на множество востребованных товаров.

Также мы писали, отличаются ли цены на куриные яйца в Украине, Польше, Венгрии и Италии. Мы узнали, по сколько продают товар за границей, и сравнили с актуальными показателями в местных супермаркетах.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации