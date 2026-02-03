Цены на яйца в АТБ вышли на новый уровень — что происходит в супермаркетах (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Февраль 2026 года начался с умеренных колебаний цен на куриные яйца. Супермаркеты чуть ли не ежедневно переписывают стоимость востребованного продукта: восходящая тенденция касается как фасованного товара, так и поштучного. В АТБ и других сетях снова изменились показатели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в украинских супермаркетах по состоянию на вторник, 3 февраля.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,23-83,35 грн. Индекс потребительских цен зафиксировался на уровне 100,99% в январе, то есть продукт подорожал всего на 0,99% относительно декабря.

Чтобы экономить бюджет, украинцы могут останавливать выбор на поштучных яйцах. Они стоят дешевле по сравнению с упакованным товаром и позволяют сохранять небольшую часть средств.

Мы узнали, за сколько отдают одно яйцо 1 категории в АТБ по состоянию на 3 февраля 2026 года. В конце января цена составляла 5,65 грн/шт., а ровно через неделю поднялась до 5,79 грн/шт. (57,90 грн за десяток).

Стоимость десятка поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что касается других известных магазинов, то одно яйцо в Варусе стоит 4,99 грн, в Форе — 5,79 грн, в МегаМаркете — 7,50 грн, в Ашане — 5,60 грн.

Как изменилась цена за год

В течение 2025 года мы регулярно информировали читателей о стоимости нефасованных яиц в разных сетях супермаркетов. Благодаря этому можем сравнить, что произошло с ценами на востребованный продукт в АТБ.

По состоянию на 1 февраля 2025-го одно яйцо стоило ровно 3,89 грн. Получается, за год произошло подорожание на 1,90 грн в АТБ. В процентном выражении имеем поднятие цены на 48,84%. Что интересно, средняя стоимость упаковки тогда составляла около 65 грн в противовес нынешним 76,70 грн (+11,70 грн).

Напомним, в украинских супермаркетах регулярно можно найти любимые продукты намного дешевле, поскольку сети устанавливают выгодные скидки. В Сільпо и Варусе цены снизили до 50% на множество востребованных товаров.

Также мы писали, отличаются ли цены на куриные яйца в Украине, Польше, Венгрии и Италии. Мы узнали, по сколько продают товар за границей, и сравнили с актуальными показателями в местных супермаркетах.