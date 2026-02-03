Ціни на яйця в АТБ вийшли на новий рівень — що відбувається в супермаркетах (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Лютий 2026 року почався з помірних коливань цін на курячі яйця. Супермаркети мало не щодня переписують вартість затребуваного продукту: висхідна тенденція торкається як фасованого товару, так і поштучного. В АТБ й інших мережах знову змінилися показники.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в українських супермаркетах станом на вівторок, 3 лютого.

Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,23-83,35 грн. Індекс споживчих цін зафіксувався на рівні 100,99% у січні, тобто продукт подорожчав усього на 0,99% відносно грудня.

Щоб економити бюджет, українці можуть зупиняти вибір на поштучних яйцях. Вони коштують дешевше порівняно з упакованим товаром і дозволяють зберігати невелику частину коштів.

Ми дізналися, за скільки віддають одне яйце 1 категорії в АТБ станом на 3 лютого 2026 року. Зокрема наприкінці січня ціна становила 5,65 грн/шт., а рівно через тиждень піднялася до 5,79 грн/шт. (57,90 грн за десяток).

Вартість десятка поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що стосується інших відомих магазинів, то одне яйце у Варусі коштує 4,99 грн, у Форі — 5,79 грн, у МегаМаркеті — 7,50 грн, в Ашані — 5,60 грн.

Як змінилася ціна за рік

Протягом 2025 року ми регулярно інформували читачів про вартість нефасованих яєць в різних мережах супермаркетів. Завдяки цьому можемо порівняти, що сталося з цінами на затребуваний продукт в АТБ.

Станом на 1 лютого 2025-го одне яйце коштувало рівно 3,89 грн. Виходить, за рік відбулося подорожчання на 1,90 грн в АТБ. У відсотковому вираженні маємо підняття ціни на 48,84%. Що цікаво, середня вартість упаковки тоді становила близько 65 грн на противагу нинішнім 76,70 грн (+11,70 грн).

