Ціни на продукти різко впали в супермаркетах — де їх віддають дешевше до 50%

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на популярні продукти. Ми перевірили, що віддають набагато дешевше у Варусі та Сільпо станом на суботу, 31 січня. Споживачам доступні улюблені товари з великою фінансовою вигодою.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах супермаркетів, які віддають зі знижками до 50%.

Знижки на продукти у Варусі та Сільпо

Щоб ефективніше використовувати сімейний бюджет, не завадить слідкувати за акційними пропозиціями в супермаркетах. В більшості відомих мереж постійно знижують ціни на популярні товари, аби стимулювати споживачів активніше здійснювати покупки.

Знижки дозволяють не лише збільшити виторг завдяки посиленій увазі відвідувачів до продуктів, але й швидше звільнити місця на полицях для нового асортименту. Ми промоніторили онлайн-магазини Варусу та Сільпо, дізнавшись про актуальні акції станом на 31 січня:

чай трав’яний — 54,99 грн замість 114 грн (-52%, Сільпо);

суміш овочева — 52,90 грн замість 109 грн (-51%, Сільпо);

халва з арахісом та родзинками — 34,90 грн замість 69,90 грн (-50%, Варус);

бекон сиро-копчений, нарізка — 79,90 грн замість 139 грн (-43%, Сільпо);

морозиво 500 г — 109,90 грн замість 189 грн (-42%, Варус);

кава розчинна — 199,90 грн замість 340 грн (-41%, Варус);

шоколад молочний з мигдалем — 74,90 грн замість 122,90 грн (-39%, Варус);

чипси картопляні зі смаком сметани та цибулі — 59,99 грн замість 97,49 грн (-38%, Сільпо);

цукерки — 129 грн замість 199,90 грн (-35%, Варус);

сир кисломолочний — 79,90 грн замість 117 грн (-32%, Сільпо).

Чому імпорт може коштувати дешевше

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, як імпортні продукти інколи можуть коштувати в магазинах дешевше, ніж вітчизняні. На ціни впливають різні фактори — не тільки логістика чи вартість товарів за кордоном.

"Доставка великих партій товару з-за кордону іноді обходиться дешевше, ніж транспортування всередині країни. Це пояснюється налагодженими міжнародними логістичними маршрутами, високою конкуренцією серед перевізників і довготривалими контрактами", — пояснив фахівець.

Бізнесу в Україні доводиться закладати в ціни курсові коливання, а також витрати на пальне, пакування, енергоносії, сертифікацію, податкові перевірки та адміністративні процедури. Плюс невеликі масштаби місцевих виробництв не дозволяють зменшити собівартість одиниці товару, на відміну від міжнародних компаній.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на гречку протягом 2025 року. Середня вартість збільшилася орієнтовно на 45% у річному розрізі. До кінця 2026-го показники в супермаркетах можуть піднятися на 8-10%.

Також ми писали, як відрізняються ціни на курячі яйця в Україні, Італії, Угорщині та Польщі. Ми порівняли показники в супермаркетах і дізналися, де вигідніше купувати затребуваний продукт у січні 2026 року.