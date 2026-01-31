Видео
Україна
Видео

Пониженные цены на любимые продукты — что украинцам отдают вдвое дешевле

Пониженные цены на любимые продукты — что украинцам отдают вдвое дешевле

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 13:02
Цены на продукты резко упали в супермаркетах — где их отдают дешевле до 50%
Покупатели в супермаркете. Фото: Google Maps

Украинские супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на популярные продукты. Мы проверили, что отдают намного дешевле в Варусе и Сільпо по состоянию на субботу, 31 января. Потребителям доступны любимые товары с большой финансовой выгодой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 позициях в ассортименте супермаркетов, которые отдают со скидками до 50%.

Читайте также:

Скидки на продукты в Варусе и Сільпо

Чтобы эффективнее использовать семейный бюджет, не помешает следить за акционными предложениями в супермаркетах. В большинстве известных сетей постоянно снижают цены на популярные товары, дабы стимулировать потребителей активнее совершать покупки.

Скидки позволяют не только увеличить выручку благодаря усиленному вниманию посетителей к продуктам, но и быстрее освободить места на полках для нового ассортимента. Мы промониторили онлайн-магазины Варуса и Сільпо, узнав об актуальных акциях по состоянию на 31 января:

  • чай травяной — 54,99 грн вместо 114 грн (-52%, Сільпо);
  • смесь овощная — 52,90 грн вместо 109 грн (-51%, Сільпо);
  • халва с арахисом и изюмом — 34,90 грн вместо 69,90 грн (-50%, Варус);
  • бекон сыро-копченый, нарезка — 79,90 грн вместо 139 грн (-43%, Сільпо);
  • мороженое 500 г — 109,90 грн вместо 189 грн (-42%, Варус);
  • кофе растворимый — 199,90 грн вместо 340 грн (-41%, Варус);
  • шоколад молочный с миндалем — 74,90 грн вместо 122,90 грн (-39%, Варус);
  • чипсы картофельные со вкусом сметаны и лука — 59,99 грн вместо 97,49 грн (-38%, Сільпо);
  • конфеты — 129 грн вместо 199,90 грн (-35%, Варус);
  • творог кисломолочный — 79,90 грн вместо 117 грн (-32%, Сільпо).
Пониженные цены на любимые продукты — что украинцам отдают вдвое дешевле - фото 1
Продукты со скидками в Варусе. Фото: скриншот

Почему импорт может стоить дешевле

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, как импортные продукты иногда могут стоить в магазинах дешевле, чем отечественные. На цены влияют различные факторы — не только логистика или стоимость товаров за рубежом.

"Доставка крупных партий товара из-за рубежа иногда обходится дешевле, чем транспортировка внутри страны. Это объясняется отлаженными международными логистическими маршрутами, высокой конкуренцией среди перевозчиков и долговременными контрактами", — пояснил специалист.

Бизнесу в Украине приходится закладывать в цены курсовые колебания, а также расходы на горючее, упаковку, энергоносители, сертификацию, налоговые проверки и административные процедуры. Плюс небольшие масштабы местных производств не позволяют уменьшить себестоимость единицы товара, в отличие от международных компаний.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине изменились цены на гречку в течение 2025 года. Средняя стоимость увеличилась ориентировочно на 45% в годовом разрезе. До конца 2026-го показатели в супермаркетах могут подняться на 8-10%.

Также мы писали, как отличаются цены на куриные яйца в Украине, Италии, Венгрии и Польше. Мы сравнили показатели в супермаркетах и узнали, где выгоднее покупать востребованный продукт в январе 2026 года.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
