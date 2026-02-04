Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:10
Сниженные цены на продукты в АТБ и Сільпо — что стоит дешевле на 50%
Покупатель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах переписали цены на популярные продукты, снизив их почти вдвое. Благодаря акционным предложениям в Сільпо и АТБ потребители могут экономить бюджет или покупать больше, чем обычно. Мы промониторили онлайн-магазины сетей и узнали, что они отдают с большой выгодой для клиента.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 топовых позициях в ассортименте АТБ и Сільпо, которые стоят дешевле в среду, 4 февраля.

В АТБ установили особые цены ко Дню влюбленных — акция действует с 4 по 10 февраля и позволит посетителям экономить до 50% на любимых товарах. В Сільпо тоже не обошлось без специальных предложений, приуроченных ко Дню святого Валентина — остается только найти время на поход в супермаркет.

Мы промониторили онлайн-магазины двух известных продуктовых сетей и выяснили, что украинцы могут приобрести с большой финансовой выгодой для себя. По состоянию на 4 февраля в АТБ и Сільпо действуют такие актуальные сниженные цены на товары:

  • крем-сыр — 119 грн вместо 239 грн (-50%, Сільпо);
  • коробка молочного шоколада — 94,90 грн вместо 179,90 грн (-47%, АТБ);
  • зефир — 49,99 грн вместо 93,49 грн (-47%, Сільпо);
  • кофе 1 кг жареный в зернах — 649,90 грн вместо 1135,90 грн (-42%, АТБ);
  • сливочное масло — 74,99 грн вместо 129 грн (-42%, Сільпо);
  • сухие завтраки — 50,90 грн вместо 85,70 грн (-40%, АТБ);
  • пиво светлое — 19,99 грн вместо 33,99 грн (-40%, Сільпо);
  • пельмени со свининой и говядиной — 159,90 грн вместо 266,90 грн (-40%, АТБ);
  • колбаса 0,5 кг — 137,90 грн вместо 229,90 грн (-40%, АТБ);
  • вино игристое — 349 грн вместо 499 грн (-30%, Сільпо).
Эти любимые продукты отдают со скидкой до 50% — где искать выгодные цены - фото 1
Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Что производители закладывают в цену товара

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что входит в цену товаров. Ведь нередко даже импортные продукты отдают в супермаркетах дешевле. По словам специалиста, производство в Украине сопровождается рядом регуляторных требований, которые увеличивают расходы бизнеса.

"Сертификация, проверки, энергетические затраты и административные процедуры закладываются в конечную цену товара", — отметил Владимир Чиж.

Пока за рубежом предприниматели получают субсидии, налоговые льготы и компенсации расходов, благодаря чему могут снижать цены на внутреннем/внешнем рынках, в Украине уровень государственной поддержки остается ограниченным. Поэтому производителям приходится самостоятельно избегать убыточности, закладывая сопутствующие расходы в конечную стоимость товаров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, покупателей оставили без бюджетных яиц в супермаркетах. В АТБ поштучный продукт подорожал, поэтому экономия стала менее выгодной. Цена за год выросла почти на 50% — с февраля 2025-го.

Также мы писали, что будет с ценами на цитрусовые до конца зимы. Лимоны могут подорожать на 10%, стоимость апельсинов останется на текущем уровне, а мандарины подешевеют до 35-50 грн/кг.

АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
