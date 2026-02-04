Знижені ціни на продукти в АТБ і Сільпо — що коштує дешевше на 50%

Покупець у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах переписали ціни на популярні продукти, знизивши їх майже вдвічі. Завдяки акційним пропозиціям у Сільпо й АТБ споживачі можуть економити бюджет або купувати більше, ніж зазвичай. Ми промоніторили онлайн-магазини мереж і дізналися, що вони віддають з великою вигодою для клієнта.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 топових позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, що коштують дешевше у середу, 4 лютого.

Знижки на продукти в супермаркетах

В АТБ встановили особливі ціни до Дня закоханих — акція діє з 4 до 10 лютого і дозволить відвідувачам економити до 50% на улюблених товарах. В Сільпо теж не обійшлося без спеціальних пропозицій, приурочених до Дня святого Валентина — залишається тільки знайти час на похід у супермаркет.

Ми промоніторили онлайн-магазини двох відомих продуктових мереж і з’ясували, що українці можуть придбати з великою фінансовою вигодою для себе. Станом на 4 лютого в АТБ і Сільпо діють такі актуальні знижені ціни на товари:

крем-сир — 119 грн замість 239 грн (-50%, Сільпо);

коробка молочного шоколаду — 94,90 грн замість 179,90 грн (-47%, АТБ);

зефір — 49,99 грн замість 93,49 грн (-47%, Сільпо);

кава 1 кг смажена в зернах — 649,90 грн замість 1135,90 грн (-42%, АТБ);

вершкове масло — 74,99 грн замість 129 грн (-42%, Сільпо);

сухі сніданки — 50,90 грн замість 85,70 грн (-40%, АТБ);

пиво світле — 19,99 грн замість 33,99 грн (-40%, Сільпо);

пельмені зі свининою та яловичиною — 159,90 грн замість 266,90 грн (-40%, АТБ);

ковбаса 0,5 кг — 137,90 грн замість 229,90 грн (-40%, АТБ);

вино ігристе — 349 грн замість 499 грн (-30%, Сільпо).

Що виробники закладають у ціну товару

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що входить у ціну товарів. Бо нерідко навіть імпортні продукти віддають у супермаркетах дешевше. За словами фахівця, виробництво в Україні супроводжується низкою регуляторних вимог, які збільшують витрати бізнесу.

"Сертифікація, перевірки, енергетичні витрати та адміністративні процедури закладаються у кінцеву ціну товару", — зазначив Володимир Чиж.

Поки за кордоном підприємці отримують субсидії, податкові пільги та компенсації витрат, завдяки чому можуть знижувати ціни на внутрішньому/зовнішньому ринках, в Україні рівень державної підтримки залишається обмеженим. Тому виробникам доводиться самостійно уникати збитковості, закладаючи супутні витрати в кінцеву вартість товарів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, покупців залишили без бюджетних яєць у супермаркетах. В АТБ поштучний продукт подорожчав, тому економія стала менш вигідною. Ціна за рік виросла майже на 50% — з лютого 2025-го.

Також ми писали, що буде з цінами на цитрусові до кінця зими. Лимони можуть подорожчати на 10%, вартість апельсинів залишиться на поточному рівні, а мандарини подешевшають до 35-50 грн/кг.