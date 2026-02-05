Ціни на продукти і свіжість — що краще купувати на ринку, а не в супермаркеті

Покупці на ринку. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців обирають місцем купівлі улюблених продуктів ринки, а не супермаркети. Там нерідко встановлюють більш вигідні ціни, що приваблює споживачів, а деякі товари завжди свіжі завдяки коротшому ланцюгу постачання. Виникає питання, що краще брати на ринку, оминаючи стороною великі продуктові мережі.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла товарознавець Лілія Бистрицька.

Які продукти краще купувати на ринку

Основна різниця між супермаркетами і ринками полягає у походженні продукції та скороченому ланцюгу постачання. Приватні продавці зазвичай реалізують власноруч вирощені/відгодовані товари (м'ясо, овочі, курячі яйця тощо) або мають одного-двох дрібних постачальників сільськогосподарських продуктів.

Це дозволяє знижувати середню вартість і щодня оновлювати асортимент, зберігаючи товари максимально свіжими. Тому українці ходять на ринок, аби купити сезонні овочі/фрукти, зелень, мед, домашні яєця.

"Але не треба забувати, що морози можуть впливати на якість продуктів, які продаються на ринках. Тому овочі або фрукти взимку можуть бути підмороженими і швидко зіпсуватися вдома", — додала Лілія Бистрицька.

З іншого боку, в супермаркетах діє чіткіший контроль умов зберігання та маркування. Найкращий варіант для споживачів — орієнтуватися не лише на ціну чи асортимент, але й на зовнішній вигляд товару, запах і репутацію продавця.

Великі знижки в супермаркетах

Щоб економити продуктовий бюджет, українцям варто стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах. Ми промоніторили онлайн-магазини АТБ і Сільпо, дізнавшись, які товари віддають набагато дешевше станом на четвер, 5 лютого:

крем-сир — 119 грн замість 239 грн (-50%, Сільпо);

коробка молочного шоколаду — 94,90 грн замість 179,90 грн (-47%, АТБ);

зефір — 49,99 грн замість 93,49 грн (-47%, Сільпо);

кава 1 кг смажена в зернах — 649,90 грн замість 1135,90 грн (-42%, АТБ);

пельмені зі свининою та яловичиною — 159,90 грн замість 266,90 грн (-40%, АТБ);

сосиски — 84,90 грн замість 131,50 грн (-35%, АТБ);

вареники з картоплею — 50,70 грн замість 72,40 грн (-29%, АТБ);

червоний перець — 20,40 грн замість 25,90 грн (-21%, Сільпо);

груші — 11,50 грн замість 13,90 грн (-17%, Сільпо).

Супермаркети встановили вигідні знижки на продукти до Дня всіх закоханих, тому варто скористатися пропозиціями для економії коштів. Великі мережі регулярно стимулюють споживачів до активних покупок шляхом зниження цін на затребувані товари.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в супермаркеті АТБ подорожчали поштучні яйця на початку лютого 2026 року. Бюджетний продукт поступово зникає з полиць магазинів. У річному розрізі одне яйце виросло в ціні майже на 50%.

Також ми писали, що буде з цінами на авокадо у 2026-му. Це імпортний продукт, але попит на нього стабільний протягом року, тому експерти прогнозують дорожчання фрукту орієнтовно на 20%.