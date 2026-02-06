Видео
Україна
Видео

Яйца потеряли статус бюджетных — что происходит с ценами в феврале

Яйца потеряли статус бюджетных — что происходит с ценами в феврале

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 17:12
Цены на яйца нашли свой предел — что происходит в супермаркетах Украины
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы все реже видят на полках супермаркетов бюджетные яйца. Пока цены на фасованный продукт остаются относительно стабильными, поштучный товар умеренно дорожает в феврале 2026 года. Мы узнали, сколько минимально должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах по состоянию на пятницу, 6 февраля.

Читайте также:

Цены на яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 83,23-83,95 грн. В месячном разрезе произошло небольшое подорожание — индекс потребительских цен в феврале относительно января составил 0,82%. Это свидетельствует о стабилизации в конце зимы 2026 года.

Мы промониторили онлайн-магазины известных украинских супермаркетов и узнали, какую минимальную стоимость утвердили сети на обычную упаковку куриных яиц. 6 февраля потребителям придется отдать такие суммы:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 67,90 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,80 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • МегаМаркет — 80,70 грн;
  • Метро — 81 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Минимальная стоимость десятка яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Для максимальной экономии украинцы могут остановить выбор на поштучных яйцах. Они априори стоят дешевле, однако размер может быть меньше упакованных. Например, в Варусе установили скидку 10% на нефасованный продукт категории С2 — 4,95 грн/шт. вместо 5,49 грн. В Новусе нужно заплатить 5,80 грн/шт. за категорию С1, в Форе — 5,79 грн/шт., в МегаМаркете — 7,50 грн/шт.

Какие продукты лучше покупать на рынке

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, какие товары лучше покупать на рынке, а не в супермаркете. По ее словам, цены там немного выгоднее благодаря более короткой цепи поставок и другому происхождению продукции.

Украинские потребители чаще всего берут на рынках сезонные овощи/фрукты, зелень, мед и домашние яйца. Причина очевидна — продавцы обычно производят/выращивают их собственноручно или покупают у проверенного фермера. Поэтому продукты всегда свежие, а цены ниже, чем в супермаркетах.

"Но не надо забывать, что морозы могут влиять на качество продуктов, которые продаются на рынках. Поэтому овощи или фрукты зимой могут быть подмороженными и быстро испортиться дома", — добавила Быстрицкая.

Если потребителям важен четкий контроль условий хранения съедобных товаров и маркировка, то лучше идти в супермаркет. А при выборе продукта надо обращать внимание на его внешний вид и запах, а не только стоимость.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы сравнили цены на куриные яйца в Украине и нескольких государствах Евросоюза. Несмотря на удорожание отечественного продукта, показатели ощутимо отличаются в Польше, Италии и Словакии.

Также мы писали, почему некоторые импортные товары дешевле украинских. На формирование цены влияют различные факторы, такие как себестоимость производства, дополнительные расходы предприятий, курсовые изменения и пр.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Автор:
Автор:
Елизавета Супивская
