Ціни на яйця знайшли свою межу — що відбувається в супермаркетах України

Яйця втратили статус бюджетних — що відбувається з цінами в лютому
Українці все рідше бачать на полицях супермаркетів бюджетні яйця. Поки ціни на фасований продукт залишаються відносно стабільними, поштучний товар помірно дорожчає у лютому 2026 року. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за одну упаковку курячих яєць.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах станом на п’ятницю, 6 лютого.
Ціни на яйця в Україні
Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,23-83,95 грн. У місячному розрізі відбулося невелике дорожчання — індекс споживчих цін у лютому відносно січня склав 0,82%. Це свідчить про стабілізацію наприкінці зими 2026 року.
Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських супермаркетів і дізналися, яку мінімальну вартість встановили мережі на звичайну упаковку курячих яєць. 6 лютого споживачам доведеться віддати такі суми:
- Сільпо — 65,91 грн;
- Варус — 67,90 грн;
- Новус — 73,59 грн;
- Фора — 74,90 грн;
- Ашан — 75,80 грн;
- АТБ — 76,70 грн;
- МегаМаркет — 80,70 грн;
- Метро — 81 грн.
Для максимальної економії українці можуть зупинити вибір на поштучних яйцях. Вони апріорі коштують дешевше, проте розмір може бути меншим від упакованих. Наприклад, у Варусі встановили знижку 10% на нефасований продукт категорії С2 — 4,95 грн/шт. замість 5,49 грн. У Новусі потрібно заплатити 5,80 грн/шт. за категорію С1, у Форі — 5,79 грн/шт., у МегаМаркеті — 7,50 грн/шт.
Які продукти краще купувати на ринку
Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, які товари краще купувати на ринку, а не в супермаркеті. За її словами, ціни там трохи вигідніші завдяки коротшому ланцюгу постачання та іншому походженню продукції.
Українські споживачі найчастіше беруть на ринках сезонні овочі/фрукти, зелень, мед і домашні яйця. Причина очевидна — продавці зазвичай виробляють/вирощують їх власноруч або купують у перевіреного фермера. Тому продукти завжди свіжі, а ціни нижчі, ніж у супермаркетах.
"Але не треба забувати, що морози можуть впливати на якість продуктів, які продаються на ринках. Тому овочі або фрукти взимку можуть бути підмороженими і швидко зіпсуватися вдома", — додала Бистрицька.
Якщо споживачам важливий чіткий контроль умов зберігання їстівних товарів і маркування, то краще йти в супермаркет. А під час вибору продукту треба звертати увагу на його зовнішній вигляд і запах, а не тільки вартість.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ми порівняли ціни на курячі яйця в Україні та кількох державах Євросоюзу. Попри дорожчання вітчизняного продукту показники відчутно відрізняються у Польщі, Італії та Словаччині.
Також ми писали, чому деякі імпортні товари дешевші за українські. На формування ціни впливають різні фактори, як от собівартість виробництва, додаткові витрати підприємств, курсові зміни тощо.
