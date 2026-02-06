Ціни на яйця знайшли свою межу — що відбувається в супермаркетах України

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці все рідше бачать на полицях супермаркетів бюджетні яйця. Поки ціни на фасований продукт залишаються відносно стабільними, поштучний товар помірно дорожчає у лютому 2026 року. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за одну упаковку курячих яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах станом на п’ятницю, 6 лютого.

Реклама

Читайте також:

Ціни на яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,23-83,95 грн. У місячному розрізі відбулося невелике дорожчання — індекс споживчих цін у лютому відносно січня склав 0,82%. Це свідчить про стабілізацію наприкінці зими 2026 року.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських супермаркетів і дізналися, яку мінімальну вартість встановили мережі на звичайну упаковку курячих яєць. 6 лютого споживачам доведеться віддати такі суми:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 67,90 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,80 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн;

Метро — 81 грн.

Мінімальна вартість десятка яєць в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Для максимальної економії українці можуть зупинити вибір на поштучних яйцях. Вони апріорі коштують дешевше, проте розмір може бути меншим від упакованих. Наприклад, у Варусі встановили знижку 10% на нефасований продукт категорії С2 — 4,95 грн/шт. замість 5,49 грн. У Новусі потрібно заплатити 5,80 грн/шт. за категорію С1, у Форі — 5,79 грн/шт., у МегаМаркеті — 7,50 грн/шт.

Які продукти краще купувати на ринку

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, які товари краще купувати на ринку, а не в супермаркеті. За її словами, ціни там трохи вигідніші завдяки коротшому ланцюгу постачання та іншому походженню продукції.

Українські споживачі найчастіше беруть на ринках сезонні овочі/фрукти, зелень, мед і домашні яйця. Причина очевидна — продавці зазвичай виробляють/вирощують їх власноруч або купують у перевіреного фермера. Тому продукти завжди свіжі, а ціни нижчі, ніж у супермаркетах.

"Але не треба забувати, що морози можуть впливати на якість продуктів, які продаються на ринках. Тому овочі або фрукти взимку можуть бути підмороженими і швидко зіпсуватися вдома", — додала Бистрицька.

Якщо споживачам важливий чіткий контроль умов зберігання їстівних товарів і маркування, то краще йти в супермаркет. А під час вибору продукту треба звертати увагу на його зовнішній вигляд і запах, а не тільки вартість.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми порівняли ціни на курячі яйця в Україні та кількох державах Євросоюзу. Попри дорожчання вітчизняного продукту показники відчутно відрізняються у Польщі, Італії та Словаччині.

Також ми писали, чому деякі імпортні товари дешевші за українські. На формування ціни впливають різні фактори, як от собівартість виробництва, додаткові витрати підприємств, курсові зміни тощо.