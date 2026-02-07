Цены на любимый овощ упали на 40% — какой продукт стоит дешевле в феврале

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты обновили цены на востребованный продукт — картофель. Благодаря достаточному урожаю удается удерживать низкую среднюю стоимость на потребительском рынке. Это особенно заметно по сравнению с ценами, которые фиксировали ровно год назад, в начале февраля 2025-го.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью картофеля в Украине и как изменилась средняя цена за год.

Цены на картофель в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма картофеля находится на уровне 18,95 грн по состоянию на субботу, 7 февраля. Однако во многих супермаркетах установили более низкие цены, поэтому посетители смогут немного сэкономить. Плюс на некоторые позиции в ассортименте действуют выгодные скидки.

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных продуктовых сетей Украины и выяснили, сколько должны заплатить покупатели за килограмм белого картофеля по состоянию на первую половину февраля 2026 года. Результат оказался таким:

Сільпо — 14 грн/кг;

АТБ — 14,29 грн/кг;

Ашан — 15,40 грн/кг;

Фора — 15,49 грн/кг;

Варус — 15,50 грн/кг;

Новус — 17,99 грн/кг;

МегаМаркет — 22,50 грн/кг;

Метро — 35,60 грн/кг.

В месячном разрезе имеем небольшое подорожание на 8,86% — индекс потребительских цен в феврале составил 108,86% по сравнению с январем. А относительно декабря 2025-го этот показатель достиг 104,19%.

Как изменилась цена картофеля

Большинство продуктов питания ощутимо подорожали за последний год, однако картофель поймал нисходящий тренд. Ровно 12 месяцев назад, в феврале 2025-го, килограмм стоил в среднем 31,98 грн. То есть произошло удешевление на 40,74%, ведь актуальная цена находится на уровне 18,95 грн/кг.

Стоимость картофеля снизилась за год. Фото: Новини.LIVE

Это свидетельствует о хорошем урожае и накоплении достаточных объемов овоща на зимний период. В то же время во второй половине января начали расти оптовые цены на картофель, согласно данным специализированного портала EastFruit.

Главной причиной эксперты назвали постепенное сокращение предложения на внутреннем рынке. Ведь некоторые производители не имеют мощностей для длительного хранения продукта, поэтому им пришлось завершить продажи еще до наступления морозов.

