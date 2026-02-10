Такі ціни на яйця можуть затриматися надовго — що відбувається в АТБ (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці відвідують різні супермаркети в пошуках бюджетних яєць. Найбільшу фінансову вигоду можна отримати, купуючи нефасований продукт, тобто поштучні яйця. Вони коштують дешевше, якщо порівнювати з упакованим десятком від конкретних брендів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця в АТБ та інших супермаркетах.

Реклама

Читайте також:

Ціни на курячі яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,23-83,95 грн станом на 10 лютого 2026 року. В багатьох супермаркетах можна знайти більш вигідні пропозиції, що починаються від 65-70 грн за фасований десяток.

Для максимальної економії споживачам варто звернути увагу на поштучні курячі яйця. Залежно від категорії та закладу ціни коливаються в межах 4,50-7,50 грн/шт. в першій половині лютого. Ми перевірили, скільки коштів треба віддати в АТБ за одне яйце — 5,79 грн.

Ціна на поштучні яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, найдешевша упаковка обійдеться покупцям у 76,70 грн (АТБ), тобто фінансова різниця становить 18,80 грн. За цю суму можна придбати ще три яйця додатково.

Поштучні яйця в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини інших популярних продуктових мереж і дізналися, які ціни встановлені на поштучні курячі яйця. Щоправда, знайти таку позицію в асортименті можна не всюди. Результат виявився таким у вівторок, 10 лютого:

Варус — 5,49 грн/шт. (зі знижкою 3,99 грн);

Фора — 5,79 грн/шт.;

Ашан — 5,80 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Зазначимо, індекс споживчих цін на яйця у лютому 2026 року склав 100,85%, тобто вони подорожчали орієнтовно на 0,85% відносно січня. Експерти прогнозують замороження вартості на поточному рівні до кінця лютого, а потім можливий невеликий висхідний тренд з огляду на наближення Великодня, коли попит на яйця різко збільшиться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, картопля в супермаркетах подешевшала на 40% з лютого 2025 року. Ми перевірили актуальні ціни в різних мережах і з’ясували, де українцям вигідніше купувати улюблений продукт.

Також ми писали, з якими продуктами не випустять за кордон у 2026 році. Мандрівникам заборонено вивозити ковбасні вироби, м’ясо, сало в будь-якому вигляді, консерви на основі м’яса і молочні продукти.