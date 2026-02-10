Видео
Главная Экономика Яйца в АТБ нашли свою ценовую нишу — сколько стоит одна штука в феврале

Яйца в АТБ нашли свою ценовую нишу — сколько стоит одна штука в феврале

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:12
Такие цены на яйца могут задержаться надолго — что происходит в АТБ (фото)
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы посещают различные супермаркеты в поисках бюджетных яиц. Наибольшую финансовую выгоду можно получить, покупая нефасованный продукт, то есть поштучные яйца. Они стоят дешевле, если сравнивать с упакованным десятком от конкретных брендов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на поштучные яйца в АТБ и других супермаркетах.

Читайте также:

Цены на куриные яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 83,23-83,95 грн по состоянию на 10 февраля 2026 года. Во многих супермаркетах можно найти более выгодные предложения, начинающиеся от 65-70 грн за фасованный десяток.

Для максимальной экономии потребителям стоит обратить внимание на поштучные куриные яйца. В зависимости от категории и заведения цены колеблются в пределах 4,50-7,50 грн/шт. в первой половине февраля. Мы проверили, сколько денег надо отдать в АТБ за одно яйцо — 5,79 грн.

Стоимость яиц в АТБ
Цена на поштучные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, самая дешевая упаковка обойдется покупателям в 76,70 грн (АТБ), то есть финансовая разница составляет 18,80 грн. За эту сумму можно приобрести еще три яйца дополнительно.

Поштучные яйца в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины других популярных продуктовых сетей и узнали, какие цены установлены на поштучные куриные яйца. Правда, найти такую позицию в ассортименте можно не везде. Результат оказался таким во вторник, 10 февраля:

  • Варус — 5,49 грн/шт. (со скидкой 3,99 грн);
  • Фора — 5,79 грн/шт.;
  • Ашан — 5,80 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Отметим, индекс потребительских цен на яйца в феврале 2026 года составил 100,85%, то есть они подорожали ориентировочно на 0,85% относительно января. Эксперты прогнозируют замораживание стоимости на текущем уровне до конца февраля, а затем возможен небольшой восходящий тренд ввиду приближения Пасхи, когда спрос на яйца резко увеличится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, картофель в супермаркетах подешевел на 40% с февраля 2025 года. Мы проверили актуальные цены в разных сетях и выяснили, где украинцам выгоднее покупать любимый продукт.

Также мы писали, с какими продуктами не выпустят за границу в 2026 году. Путешественникам запрещено вывозить колбасные изделия, мясо, сало в любом виде, консервы на основе мяса и молочные продукты.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
