Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Популярный овощ подорожал почти на 50% — что происходит с ценами в Украине

Популярный овощ подорожал почти на 50% — что происходит с ценами в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:12
Помидоры в Украине подорожали на 47% — что происходит с ценами в супермаркетах
Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине значительно подорожал популярный овощ, однако это традиционное явление для потребительского рынка зимой, когда полки супермаркетов заняты импортным товаром или продуктом, выращенным в теплицах. Речь идет о помидорах, средняя стоимость которых дошла до 150 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на помидоры и как изменилась стоимость овоща в Украине за год.

Реклама
Читайте также:

Как изменились цены на помидоры

Согласно Минфину, среднемесячная цена красных помидоров в Украине по состоянию на февраль 2026 года находится на уровне 158,19 грн/кг. Если сравнить показатель с предыдущим месяцем, то произошло подорожание продукта на 11,91%, поскольку индекс потребительских цен составил 111,91%.

Мы выяснили, что случилось со стоимостью любимого овоща в течение года. В феврале 2025-го средняя цена зафиксировалась на уровне 107,64 грн/кг. Получается, за последние 12 месяцев красные помидоры подорожали на 46,96%. Этому есть объективные объяснения, связанные с курсом валют, проблемами в энергетике и общей ситуацией на потребительском рынке.

Инфографика с ценами на помидоры
На сколько подорожали помидоры с февраля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Минимальные цены на помидоры в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных сетей супермаркетов и узнали, сколько минимально украинцы должны отдать за килограмм красных помидоров по состоянию на середину февраля 2026 года:

  • Метро — 99 грн/кг;
  • Новус — 149 грн/кг;
  • Фора — 149 грн/кг;
  • Ашан — 149,90 грн/кг;
  • АТБ — 154,89 грн/кг;
  • Сільпо — 159 грн/кг;
  • Варус — 159,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 226,80 грн/кг.

Согласно данным специализированного портала EastFruit, цены на тепличные овощи в феврале 2026 года очень высокие. Они находятся на рекордном уровне за последние, как минимум, пять сезонов. Эксперт по аграрному рынку Александр Хорев отметил, что причины подорожания связаны с ценами в стране-производителе, ведь основная часть помидоров на рынке — это импортная продукция.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине умеренно растут, хотя супермаркеты устанавливают выгодные скидки на некоторые позиции. Мы нашли заведения с самой низкой стоимостью упаковки по Украине в феврале.

Также мы писали, с какими продуктами не выпустят за границу в 2026 году. На территорию ЕС запрещено провозить колбасные изделия, мясо, сало в любом виде, консервы и молочные продукты.

овощи покупки помидор супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации