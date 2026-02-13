Помидоры в Украине подорожали на 47% — что происходит с ценами в супермаркетах

Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине значительно подорожал популярный овощ, однако это традиционное явление для потребительского рынка зимой, когда полки супермаркетов заняты импортным товаром или продуктом, выращенным в теплицах. Речь идет о помидорах, средняя стоимость которых дошла до 150 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на помидоры и как изменилась стоимость овоща в Украине за год.

Как изменились цены на помидоры

Согласно Минфину, среднемесячная цена красных помидоров в Украине по состоянию на февраль 2026 года находится на уровне 158,19 грн/кг. Если сравнить показатель с предыдущим месяцем, то произошло подорожание продукта на 11,91%, поскольку индекс потребительских цен составил 111,91%.

Мы выяснили, что случилось со стоимостью любимого овоща в течение года. В феврале 2025-го средняя цена зафиксировалась на уровне 107,64 грн/кг. Получается, за последние 12 месяцев красные помидоры подорожали на 46,96%. Этому есть объективные объяснения, связанные с курсом валют, проблемами в энергетике и общей ситуацией на потребительском рынке.

На сколько подорожали помидоры с февраля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Минимальные цены на помидоры в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких известных сетей супермаркетов и узнали, сколько минимально украинцы должны отдать за килограмм красных помидоров по состоянию на середину февраля 2026 года:

Метро — 99 грн/кг;

Новус — 149 грн/кг;

Фора — 149 грн/кг;

Ашан — 149,90 грн/кг;

АТБ — 154,89 грн/кг;

Сільпо — 159 грн/кг;

Варус — 159,90 грн/кг;

МегаМаркет — 226,80 грн/кг.

Согласно данным специализированного портала EastFruit, цены на тепличные овощи в феврале 2026 года очень высокие. Они находятся на рекордном уровне за последние, как минимум, пять сезонов. Эксперт по аграрному рынку Александр Хорев отметил, что причины подорожания связаны с ценами в стране-производителе, ведь основная часть помидоров на рынке — это импортная продукция.

