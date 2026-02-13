Відео
Головна Економіка Популярний овоч подорожчав майже на 50% — що відбувається з цінами

Популярний овоч подорожчав майже на 50% — що відбувається з цінами

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:12
Помідори в Україні подорожчали на 47% — що відбувається з цінами в супермаркетах
Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні значно подорожчав популярний овоч, однак це традиційне явище для споживчого ринку взимку, коли полиці супермаркетів зайняті імпортним товаром або продуктом, вирощеним у теплицях. Йдеться про помідори, середня вартість яких дійшла до 150 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на помідори і як змінилася вартість овочу в Україні за рік.

Читайте також:

Як змінилися ціни на помідори

Згідно з Мінфіном, середньомісячна ціна червоних помідорів в Україні станом на лютий 2026 року перебуває на рівні 158,19 грн/кг. Якщо порівняти показник із попереднім місяцем, то відбулося дорожчання продукту на 11,91%, оскільки індекс споживчих цін склав 111,91%.

Ми з’ясували, що сталося з вартістю улюбленого овочу протягом року. В лютому 2025-го середня ціна зафіксувалася на рівні 107,64 грн/кг. Виходить, упродовж останніх 12 місяців червоні помідори подорожчали на 46,96%. Цьому є об’єктивні пояснення, пов’язані з курсом валют, проблемами в енергетиці та загальною ситуацією на споживчому ринку.

Інфографіка з цінами на помідори
На скільки подорожчали помідори з лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Мінімальні ціни на помідори в Україні  

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох відомих мереж супермаркетів і дізналися, скільки мінімально українці повинні віддати за кілограм червоних помідорів станом на середину лютого 2026 року:

  • Метро — 99 грн/кг;
  • Новус — 149 грн/кг;
  • Фора — 149 грн/кг;
  • Ашан — 149,90 грн/кг;
  • АТБ — 154,89 грн/кг;
  • Сільпо — 159 грн/кг;
  • Варус — 159,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 226,80 грн/кг.

Згідно з даними спеціалізованого порталу EastFruit, ціни на тепличні овочі в лютому 2026 року дуже високі. Вони перебувають на рекордному рівні за останні, як мінімум, п’ять сезонів. Експерт із аграрного ринку Олександр Хорєв зауважив, що причини дорожчання пов’язані з цінами в країні-виробнику, адже основна частина помідорів на ринку — це імпортна продукція.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні помірно зростають, хоча супермаркети встановлюють вигідні знижки на деякі позиції. Ми знайшли заклади з найнижчою вартістю упаковки по Україні в лютому.

Також ми писали, з якими продуктами не випустять за кордон у 2026 році. На територію ЄС заборонено провозити ковбасні вироби, м’ясо, сало у будь-якому вигляді, консерви та молочні продукти.


Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
