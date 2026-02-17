Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові ціни на курячі яйця — що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Нові ціни на курячі яйця — що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:12
В АТБ переписали ціни на курячі яйця — що відбувається в супермаркетах (фото)
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в пошуках недорогих курячих яєць моніторять онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів. Деякі заклади інколи встановлюють знижки, але це непостійна історія. Хорошим способом заощадити кошти є купівля нефасованого продукту, тобто поштучних яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують яйця в АТБ та інших магазинах.

Реклама
Читайте також:

Ціни на поштучні курячі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн станом на 17 лютого 2026 року. Мінімальні ціни починаються від 65-70 грн за десяток, однак споживачі можуть економити ще більше, обираючи в супермаркетах поштучний продукт.

Наприклад, в АТБ одне яйце коштує 5,89 грн, тобто десяток обійдеться у 58,90 грн. Для порівняння, за найдешевшу упаковку потрібно заплатити 76,70 грн, отже економія становить 17,80 грн. За цю суму вдасться придбати ще три яйця додатково.

На жаль, не всюди в наявності є нефасовані курячі яйця. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих продуктових мереж і з’ясували ціну станом на середину лютого. Результат виявився таким:

  • Варус — 5,49 грн/шт.;
  • Ашан — 5,70 грн/шт.;
  • Фора — 5,89 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.
Інфографіка з цінами на курячі яйця
Мінімальні ціни на поштучні яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як відрізняються ціни на яйця в ЄС

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в кількох країнах Європейського Союзу. Споживачам за кордоном доводиться більше платити за затребуваний товар, ніж українцям. Наприклад, наприкінці січня 2026 року десяток яєць в Італії коштував 2,19 євро (112 грн за офіційним курсом НБУ).

В Угорщині схожа ситуація: упаковка з десяти штук обходилася відвідувачам супермаркетів у 799-899 форинтів (близько 107-120 грн), а вже 30 яєць коштували 2 355 форинтів (316 грн). У сусідній Польщі середня ціна становила 11,49 злотих за десяток (140 грн).

Варто уточнити, що серед постійних імпортерів українських яєць — Іспанія, Велика Британія, Чехія, Польща, Хорватія та Ізраїль. Саме ці країни стали найактивнішими покупцями вітчизняного продукту за результатами 2025 року. За той період Україна імпортувала 2,05 млрд курячих яєць — плюс 65,6% у річному розрізі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила програми "Національний кешбек". До 28 лютого 2026 року діятиме ставка повернення 10%, а з 1 березня запровадять 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Також ми писали, що помідори в Україні подорожчали майже на 50% протягом 2025 року. Ми перевірили актуальні ціни в супермаркетах і з’ясували, де споживачі можуть знайти вигідні пропозиції.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації