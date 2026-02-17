В АТБ переписали ціни на курячі яйця — що відбувається в супермаркетах (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в пошуках недорогих курячих яєць моніторять онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів. Деякі заклади інколи встановлюють знижки, але це непостійна історія. Хорошим способом заощадити кошти є купівля нефасованого продукту, тобто поштучних яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують яйця в АТБ та інших магазинах.

Реклама

Читайте також:

Ціни на поштучні курячі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн станом на 17 лютого 2026 року. Мінімальні ціни починаються від 65-70 грн за десяток, однак споживачі можуть економити ще більше, обираючи в супермаркетах поштучний продукт.

Наприклад, в АТБ одне яйце коштує 5,89 грн, тобто десяток обійдеться у 58,90 грн. Для порівняння, за найдешевшу упаковку потрібно заплатити 76,70 грн, отже економія становить 17,80 грн. За цю суму вдасться придбати ще три яйця додатково.

На жаль, не всюди в наявності є нефасовані курячі яйця. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих продуктових мереж і з’ясували ціну станом на середину лютого. Результат виявився таким:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Ашан — 5,70 грн/шт.;

Фора — 5,89 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Мінімальні ціни на поштучні яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як відрізняються ціни на яйця в ЄС

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в кількох країнах Європейського Союзу. Споживачам за кордоном доводиться більше платити за затребуваний товар, ніж українцям. Наприклад, наприкінці січня 2026 року десяток яєць в Італії коштував 2,19 євро (112 грн за офіційним курсом НБУ).

В Угорщині схожа ситуація: упаковка з десяти штук обходилася відвідувачам супермаркетів у 799-899 форинтів (близько 107-120 грн), а вже 30 яєць коштували 2 355 форинтів (316 грн). У сусідній Польщі середня ціна становила 11,49 злотих за десяток (140 грн).

Варто уточнити, що серед постійних імпортерів українських яєць — Іспанія, Велика Британія, Чехія, Польща, Хорватія та Ізраїль. Саме ці країни стали найактивнішими покупцями вітчизняного продукту за результатами 2025 року. За той період Україна імпортувала 2,05 млрд курячих яєць — плюс 65,6% у річному розрізі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила програми "Національний кешбек". До 28 лютого 2026 року діятиме ставка повернення 10%, а з 1 березня запровадять 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Також ми писали, що помідори в Україні подорожчали майже на 50% протягом 2025 року. Ми перевірили актуальні ціни в супермаркетах і з’ясували, де споживачі можуть знайти вигідні пропозиції.