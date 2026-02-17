В АТБ переписали цены на куриные яйца — что происходит в супермаркетах (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в поисках недорогих куриных яиц мониторят онлайн-магазины известных сетей супермаркетов. Некоторые заведения иногда устанавливают скидки, но это непостоянная история. Хорошим способом сэкономить деньги является покупка нефасованного продукта, то есть поштучных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят яйца в АТБ и других магазинах.

Цены на поштучные куриные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн (на 17 февраля 2026 года). Минимальные цены начинаются от 65-70 грн за десяток, однако потребители могут экономить еще больше, выбирая в супермаркетах поштучный продукт.

Например, в АТБ одно яйцо стоит 5,89 грн, то есть десяток обойдется в 58,90 грн. Для сравнения, за самую дешевую упаковку нужно заплатить 76,70 грн, следовательно экономия составляет 17,80 грн. За эту сумму удастся приобрести еще три яйца дополнительно.

К сожалению, не везде в наличии есть нефасованные куриные яйца. Мы промониторили онлайн-магазины известных продуктовых сетей и выяснили цену по состоянию на середину февраля. Результат оказался таким:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Ашан — 5,70 грн/шт.;

Фора — 5,89 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Минимальные цены на поштучные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как отличаются цены на яйца в ЕС

Ранее мы рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в нескольких странах Европейского Союза. Потребителям за рубежом приходится больше платить за востребованный товар, чем украинцам. Например, в конце января 2026 года десяток яиц в Италии стоил 2,19 евро (112 грн по официальному курсу НБУ).

В Венгрии похожая ситуация: упаковка из десяти штук обходилась посетителям супермаркетов в 799-899 форинтов (около 107-120 грн), а уже 30 яиц стоили 2 355 форинтов (316 грн). В соседней Польше средняя цена составляла 11,49 злотых за десяток (140 грн).

Нужно уточнить, что среди постоянных импортеров украинских яиц — Испания, Великобритания, Чехия, Польша, Хорватия и Израиль. Именно эти страны стали самыми активными покупателями отечественного продукта по результатам 2025 года. За тот период Украина импортировала 2,05 млрд куриных яиц — плюс 65,6% в годовом разрезе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Кабинет Министров изменил правила программы "Национальный кэшбек". До 28 февраля 2026 года будет действовать ставка возврата 10%, а с 1 марта введут 5% и 15% в зависимости от категории товаров.

Также мы писали, что помидоры в Украине подорожали почти на 50% в течение 2025 года. Мы проверили актуальные цены в супермаркетах и выяснили, где потребители могут найти выгодные предложения.