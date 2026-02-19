Відео
Поштучні яйця принесуть вигоду — що з цінами в АТБ та інших супермаркетах

Поштучні яйця принесуть вигоду — що з цінами в АТБ та інших супермаркетах

Дата публікації: 19 лютого 2026 17:12
Вигідні ціни на курячі яйця — як платити менше в супермаркетах (фото)
Поштучні яйця в київському супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на затребувані продукти харчування, однак курячі яйця рідко входять у перелік акційних товарів. Щоб економити, споживачі можуть зупиняти вибір на поштучних яйцях, які апріорі коштують дешевше, ніж запаковані.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що стало з цінами на нефасовані яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Читайте також:

Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з даними порталу Мінфін, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 доходить до 84 грн станом на 19 лютого 2026 року. Цей показник перебував на сталому рівні протягом майже двох місяців, що свідчить про завершення висхідної динаміки на певний час.

Виходить, одне яйце коштує орієнтовно 8 грн, що доволі дорого для українського ринку. Для зниження витрат споживачі можуть шукати нефасовані курячі яйця — ціна за десяток коливається в межах 50-60 грн.

Наприклад, в АТБ віддають продукт по 5,89 грн/шт., а мінімальна вартість упаковки — 76,70 грн. Економія досягає 17,80 грн на десятку, що доволі відчутно при купівлі великої кількості яєць.

В інших супермаркетах ціни трохи відрізняються:

  • Варус — 5,49 грн/шт.;
  • Фора — 5,89 грн/шт.;
  • Ашан — 5,70 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.
Вартість фасованих яєць в супермаркеті АТБ
Ціна одного яйця в київському супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

Чому дорожчають яйця в Україні

Ціни на споживчому ринку залежать від різних факторів, однак в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр. головний вплив на формування вартості курячих яєць мала негативна ситуація в енергетиці. Через проблеми зі світлом фермерам довелося підняти ціни, аби компенсувати витрати на генератори, електроенергію та корм. Супермаркети теж не залишилися осторонь цього "тренду".

"Сезонність, вартість кормів та логістика залишаються ключовими чинниками для ринку яєць у 2026 році", — розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн економіст Володимир Чиж.

Згідно з його прогнозами, цьогоріч курячі яйця можуть подорожчати приблизно на 15%. Знову таки, вплине сезонний фактор спільно зі збільшеними витратами на корм і транспортування. Плюс перед святами, зокрема Великоднем, відбудеться традиційний сплеск ціни, оскільки різко виросте попит.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подорожчав популярний овоч. Станом на середину лютого помідори коштують на 40% більше, ніж в аналогічний період 2025 року. Це свідчить про динамічний висхідний тренд і вплив сезонного фактора.

Також ми писали, яку ставку "Національного кешбеку" запровадять в Україні з 1 березня 2026 року. Замість 10% покупцям будуть повертати 5% або 10% вартості товарів залежно від категорії та частки імпорту в споживчому кошику.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
