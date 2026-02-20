Акції в супермаркетах — навіщо знижувати ціни на продукти з гарним терміном придатності

Супермаркети не знижують ціни тільки через термін придатності. Фото: Новини.LIVE

Українці нерідко спостерігають цікаве явище — вигідні знижки в супермаркетах на затребувані продукти харчування. Магазини знижують ціни на популярні овочі, фрукти, бакалію, солодощі, напої тощо. Постає питання, навіщо влаштовувати розпродажі товарів, термін придатності яких закінчиться нескоро.

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама

Читайте також:

Причини вигідних знижок у супермаркетах

Більшість магазинів регулярно встановлюють знижки на безліч продуктів в асортименті, а термін придатності ніяк не причетний до таких розпродажів. За словами експертки, роздрібні мережі постійно практикують зниження цін на затребувані товари, аби стимулювати клієнтів наповнювати свій кошик.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — зазначила Лілія Бистрицька.

Серед поширених причин розпродажів продуктів із гарним терміном придатності виокремлюють необхідність швидко звільнити полиці для нових поставок, оновити асортимент відповідно до сезону, оптимізувати складські залишки і залучити маркетингову стратегію для привертання уваги покупців.

Актуальні знижки в АТБ і Сільпо

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, які популярні продукти віддають з великими знижками станом на четвер, 19 лютого. Ось 10 топових позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, які коштують набагато дешевше:

сир порційний — 25,90 грн замість 56,90 грн (-54%, Сільпо);

молоко — 34,99 грн замість 68,49 грн (-49%, Сільпо);

морозиво — 15,90 грн замість 29,90 грн (-46%, АТБ);

пиво — 42,99 грн замість 73,99 грн (-42%, Сільпо);

кава розчинна сублімована — 399,90 грн замість 681,70 грн (-41%, АТБ);

напій винний слабоалкогольний — 109 грн замість 184,90 грн (-41%, АТБ);

чипси картопляні зі смаком сметани і зелені — 22,90 грн замість 38,70 грн (-40%, АТБ);

ковбаса — 79,90 грн замість 133,90 грн (-40%, АТБ);

печиво — 29,99 грн замість 48,29 грн (-38%, Сільпо);

сметана — 44,90 грн замість 69,99 грн (-36%, Сільпо).

Вигідні знижки на продукти харчування в АТБ. Фото: скриншот

Українцям варто регулярно слідкувати за розпродажами та акційними пропозиціями від супермаркетів. Завдяки знижкам на продукти споживачі можуть економити бюджет або купувати більше товарів, не ризикуючи перевищити допустимі витрати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в українських супермаркетах майже не змінювалися протягом лютого 2026 року. Фіксуються помірні коливання вартості, однак споживачі можуть економити на поштучному продукті.

Також ми писали, що з 1 березня запрацюють нові правила програми "Національний кешбек". Замість однієї ставки повернення коштів 10% буде дві — 5% та 15%. Їх поділять між різними категоріями товарів.