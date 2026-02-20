Скидки в супермаркетах — зачем снижать цены на продукты с большим сроком годности

Супермаркеты не снижают цены только из-за срока годности. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто подмечают привлекательные скидки в супермаркетах на популярные продукты питания. Магазины снижают цены на популярные овощи, фрукты, бакалею, сладости, напитки и тому подобное. Возникает вопрос, зачем делать распродажу товаров, срок годности которых закончится нескоро.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Причины выгодных скидок в супермаркетах

Большинство магазинов регулярно устанавливают скидки на множество продуктов в ассортименте, а срок годности никак не причастен к таким распродажам. По словам эксперта, розничные сети постоянно практикуют снижение цен на востребованные товары, дабы стимулировать клиентов наполнять свою корзину.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям следует внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — отметила Лилия Быстрицкая.

Среди распространенных причин распродаж продуктов с хорошим сроком годности выделяют необходимость быстро освободить полки для новых поставок, обновить ассортимент в соответствии с сезоном, оптимизировать складские остатки и использовать маркетинговую стратегию для привлечения внимания покупателей.

Актуальные скидки в АТБ и Сільпо

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и узнали, какие популярные продукты отдают с большими скидками по состоянию на четверг, 19 февраля. Вот 10 топовых позиций в ассортименте АТБ и Сільпо, которые стоят намного дешевле:

сыр порционный — 25,90 грн вместо 56,90 грн (-54%, Сільпо);

молоко — 34,99 грн вместо 68,49 грн (-49%, Сільпо);

мороженое — 15,90 грн вместо 29,90 грн (-46%, АТБ);

пиво — 42,99 грн вместо 73,99 грн (-42%, Сільпо);

кофе растворимый сублимированный — 399,90 грн вместо 681,70 грн (-41%, АТБ);

напиток винный слабоалкогольный — 109 грн вместо 184,90 грн (-41%, АТБ);

чипсы картофельные со вкусом сметаны и зелени — 22,90 грн вместо 38,70 грн (-40%, АТБ);

колбаса — 79,90 грн вместо 133,90 грн (-40%, АТБ);

печенье — 29,99 грн вместо 48,29 грн (-38%, Сільпо);

сметана — 44,90 грн вместо 69,99 грн (-36%, Сільпо).

Выгодные скидки на продукты питания в АТБ. Фото: скриншот

Украинцам стоит регулярно следить за распродажами и акционными предложениями от супермаркетов. Благодаря скидкам на продукты потребители могут экономить бюджет или покупать больше товаров, не рискуя превысить допустимые расходы.

Что еще нужно знать украинцам

