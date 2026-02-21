Огурцы подорожали на 40% — что происходит в супермаркетах и когда ждать падения цен

Огурцы в супермаркетах подорожали в годовом разрезе. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах цены на продукты регулярно обновляются. Подорожание задело почти все категории товаров, но больше всего прибавили в стоимости сезонные овощи, в частности огурцы. Кое-где за килограмм приходится отдавать более 200 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на огурцы в Украине и как они изменились за год.

Как изменились цены на огурцы

Согласно Минфину, средняя стоимость гладких огурцов достигла уровня 202,38 грн/кг по состоянию на февраль 2026 года. Индекс потребительских цен составил 100,95%, то есть продукт подорожал всего на 0,95% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в январе этот показатель составил аж 135,92% относительно декабря.

В годовом разрезе ценовые изменения негативно поражают. В феврале 2025-го огурцы стоили примерно 144,75 грн/кг. Это значит, что за 12 месяцев произошло подорожание на 39,81%. По мнению экспертов, до существенного удешевления еще далеко, потому что рынок не наполнился продукцией из стационарных комбинатов и пленочных теплиц.

Средняя стоимость огурцов выросла на 40% за год. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят огурцы в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит килограмм гладких огурцов. Результаты в конце февраля оказались такими:

Метро — 186,16 грн;

Ашан — 192,90 грн;

Фора — 198 грн;

Новус — 199 грн;

АТБ — 219,89 грн;

Варус — 219,90 грн;

МегаМаркет — 231,30 грн;

Сільпо — 259 грн.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что во второй половине февраля в нескольких тепличных комбинатах Украины начали продажи огурцов нового оборота. Объемы пока недостаточны, дабы полностью удовлетворить спрос и дать толчок удешевлению продукта на рынке, однако через 1,5-2 месяца можно ожидать улучшения ситуации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит с осторожностью покупать фасованные продукты в супермаркетах. В частности речь идет о сырных и колбасных нарезках, которые могут скрывать окончание срока годности или другие нюансы.

Также мы писали, какие секреты скрывают магазины, когда устраивают распродажи продуктов с хорошим сроком годности. Супермаркеты часто снижают цены, чтобы стимулировать потребителей к покупкам.