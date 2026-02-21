Цены на продукты резко упали в АТБ и Сільпо — что можно купить с большими скидками

Молочные продукты в супермаркете, которые можно купить со скидками. Фото: Новини.LIVE

Для экономии на продуктах питания украинцы следят за ценами в супермаркетах и ждут выгодных акционных предложений. В АТБ и Сільпо регулярно устанавливают скидки на множество популярных товаров, дабы стимулировать посетителей наполнять корзины.

Сайт Новини.LIVE собрал перечень из 10 топовых позиций в ассортименте супермаркетов, которые стоят намного дешевле.

Скидки в АТБ и Сільпо

Потребители могут отслеживать наличие распродаж и скидок с помощью мобильных приложений, где публикуется информация об очередном снижении стоимости. Так же не помешает иногда мониторить официальные онлайн-магазины АТБ и Сільпо, чтобы заблаговременно составить список нужных товаров с выгодными ценами.

Мы проверили сайты супермаркетов и выяснили, какие продукты отдают намного дешевле по состоянию на субботу, 21 февраля. Клиентам доступны позиции в разных категориях: от овощей до алкоголя, от замороженных товаров до колбасы и мяса. Стоит обратить внимание на такие товары со скидками:

сыр порционный — 25,90 грн вместо 56,90 грн (-54%, Сільпо);

котлеты куриные — 109 грн вместо 209 грн (-48%, Сільпо);

мороженое — 19,50 грн вместо 36,50 грн (-46%, АТБ);

вареники — 84,90 грн вместо 154 грн (-45%, Сільпо);

пиво — 56 грн вместо 98,80 грн (-43%, АТБ);

кофе молотый — 174,90 грн вместо 297,60 грн (-41%, АТБ);

ковбаса — 292,89 грн вместо 489,89 грн (-40%, АТБ);

оливковое масло — 569 грн вместо 899 грн (-37%, Сільпо);

майонез — 46,90 грн вместо 74,90 грн (-37%, АТБ);

сметана — 44,90 грн вместо 69,99 грн (-36%, Сільпо).

Продукты со скидками в супермаркете "Сільпо". Фото: скриншот

Причины распродаж в супермаркетах

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, зачем супермаркеты часто устанавливают выгодные скидки на продукты, сроку годности которых далеко до окончания. Очень часто распродажи никак не связаны с попыткой быстро избавиться от товара, который скоро испортится.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям стоит внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — отметила эксперт.

Розничные сети постоянно практикуют снижение цен, дабы клиенты покупали больше и активнее. Среди главных причин распродаж в супермаркетах — оптимизация полок и складских запасов, обновление ассортимента, привлечение внимания потребителей к конкретному продукту и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 марта 2026 года условия государственной программы "Национальный кэшбэк" изменятся. Вместо одной ставки 10% на все товары украинского производства будет две ставки возврата денег — 5% и 15%.

Также мы писали, какие продукты украинцам лучше покупать на рынке, а не в супермаркете. Это связано с более низким ценам, свежестью и большим ассортиментом некоторых съедобных товаров именно на рынках.