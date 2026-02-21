Відео
Головна Економіка Супермаркети оновили ціни на продукти — що можна купити вдвічі дешевше

Супермаркети оновили ціни на продукти — що можна купити вдвічі дешевше

Дата публікації: 21 лютого 2026 13:02
Ціни на продукти різко впали в АТБ і Сільпо — що віддають з великими знижками
Молочні продукти в супермаркеті, які можна купити зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Для економії на продуктах харчування українці стежать за цінами в супермаркетах і чекають вигідних акційних пропозицій. Знижки регулярно встановлюють в АТБ і Сільпо, завдяки чому відвідувачі можуть активно наповнювати кошики популярними товарами.

Сайт Новини.LIVE зібрав перелік із 10 топових позицій в асортиментах супермаркетів, які коштують набагато дешевше.

Знижки в АТБ і Сільпо

Споживачі можуть відстежувати наявність розпродажів і знижок за допомогою мобільних застосунків, де публікується інформація про чергове зниження вартості. Так само не завадить інколи моніторити офіційні онлайн-магазини АТБ і Сільпо, щоб завчасно скласти список потрібних товарів з вигідними цінами.

Ми перевірили сайти супермаркетів і з’ясували, які продукти віддають набагато дешевше станом на суботу, 21 лютого. Клієнтам доступні позиції в різних категоріях: від овочів до алкоголю, від заморожених товарів до ковбаси і м’яса. Варто звернути увагу на такі товари зі знижками:

  • сир порційний — 25,90 грн замість 56,90 грн (-54%, Сільпо);
  • котлети курячі — 109 грн замість 209 грн (-48%, Сільпо);
  • морозиво — 19,50 грн замість 36,50 грн (-46%, АТБ);
  • вареники — 84,90 грн замість 154 грн (-45%, Сільпо);
  • пиво — 56 грн замість 98,80 грн (-43%, АТБ);
  • кава мелена — 174,90 грн замість 297,60 грн (-41%, АТБ);
  • ковбaсa — 292,89 грн замість 489,89 грн (-40%,АТБ);
  • оливкова олія — 569 грн замість 899 грн (-37%, Сільпо);
  • майонез — 46,90 грн замість 74,90 грн (-37%, АТБ);
  • сметана — 44,90 грн замість 69,99 грн (-36%, Сільпо).
Супермаркети оновили ціни на продукти — що можна купити вдвічі дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот

Причини розпродажів у супермаркетах

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, навіщо супермаркети часто встановлюють вигідні знижки на продукти, терміну придатності яких далеко до закінчення. Дуже часто розпродажі ніяк не пов’язані з намаганням швидко позбутися товару, який скоро зіпсується.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — зазначила експертка.

Роздрібні мережі постійно практикують зниження цін, аби клієнти купували більше та активніше. Серед головних причин розпродажів у супермаркетах — оптимізація полиць і складських запасів, оновлення асортименту, привернення увагу споживачів до конкретного продукту тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року умови державної програми "Національний кешбек" зміняться. Замість однієї ставки 10% на всі товари українського виробництва буде дві ставки повернення коштів — 5% і 15%.

Також ми писали, які продукти українцям краще купувати на ринку, а не в супермаркеті. Це пов’язано з нижчим цінами, свіжістю і великим асортиментом деяких їстівних товарів саме на ринках.

АТБ супермаркет ціни на продукти Сільпо знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
