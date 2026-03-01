Видео
Украинцев предупредили, когда не надо брать готовую еду в супермаркетах

Украинцев предупредили, когда не надо брать готовую еду в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:05
Когда лучше не покупать готовую еду в супермаркетах — основные маркеры для проверки
Готовую еду в супермаркетах не всегда целесообразно покупать. Фото: Новини.LIVE

Украинцы нередко покупают готовую еду, поскольку цены в супермаркетах на блюда более-менее лояльны. Часто выгоднее выбрать товар, который можно употребить немедленно, чем тратиться на ингредиенты и самостоятельно готовить. Однако не помешает узнать, когда лучше отказаться от подобных позиций в ассортименте магазина.

Об этом расспросила журналистка Новини.LIVE Настя Рейн у товароведа Лилии Быстрицкой.

Когда не стоит покупать готовую еду в супермаркетах

Спрос на готовые блюда в Украине большой, поскольку цены не заоблачные плюс можно уменьшить время пребывания на кухне. В условиях энергетического кризиса, когда нет света или газа, это даже спасает от голодного вечера. Однако такие товары в супермаркетах имеют повышенные требования к условиям хранения.

"Стоит воздержаться от покупки, если отсутствует маркировка с датой и временем приготовления, нарушен температурный режим, продукт имеет измененный запах или внешний вид, блюдо продается в конце дня без информации о повторном охлаждении", — отметила эксперт.

Надо обязательно обращать внимание на эту информацию, особенно в периоды длительных отключений электроэнергии. Ведь готовые блюда не предназначены для длительного хранения и требуют особого контроля. Любая ошибка или нарушение условий несут риск здоровью потребителей.

Какие продукты лучше покупать на рынке

Ранее мы рассказывали, почему в некоторых случаях стоит отдавать предпочтение рынкам, а не супермаркетам. Частные продавцы имеют сокращенную цепь поставок, они в основном предлагают клиентам собственноручно выращенную/откормленную продукцию или заказывают товары у проверенных фермеров.

"А в супермаркетах действует более четкий контроль условий хранения и маркировки. Нужно ориентироваться не только на место покупки, но и на внешний вид товара, запах и репутацию продавца", — уточнила Лилия Быстрицкая.

Рынки могут похвастаться более низкими ценами и максимальной свежестью некоторых продуктов. Украинцам советуют покупать сезонные овощи/фрукты, зелень, мед и домашние яйца именно там, хотя это дело привычки или комфорта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, фасованная продукция может скрывать некоторые нюансы от потребителей, например, окончание срока годности отдельных частей товара. Речь идет о сырных и колбасных нарезках в супермаркетах.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Поштучный продукт априори стоит дешевле, однако стоимость в АТБ постоянно колеблется. И чаще показатели поднимаются, а не наоборот.

продукты еда товары покупки супермаркет
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
