Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика С такими ценами на яйца экономить не получается — что происходит в АТБ

С такими ценами на яйца экономить не получается — что происходит в АТБ

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 17:12
Цены на яйца пошли в другом направлении — сколько стоят в АТБ и супермаркетах (фото)
Цены на яйца в АТБ изменили траекторию перед началом весны. Фото: Новини.LIVE

Украинцы привыкли к регулярным колебаниям стоимости куриных яиц. Цены в АТБ и других супермаркетах постоянно меняются, но потребители могут экономить, покупая нефасованный товар. Поштучные яйца априори стоят дешевле, ведь не нужно переплачивать за бренд и упаковку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ в конце февраля 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 доходит до 83 грн по состоянию на 24 февраля. В некоторых супермаркетах минимальная цена упаковки начинается с 65-70 грн, поэтому украинцы могут самостоятельно решать, сколько денег тратить на продукт.

Тем, кто хочет экономить, предлагают поштучные яйца, хотя они присутствуют в ассортименте далеко не каждого магазина. Мы узнали, сколько минимально должны отдать потребители за востребованный товар. В АТБ одно яйцо отдают по 5,99 грн/шт., следовательно десяток обойдется в 59,90 грн.

Для сравнения, цена самой дешевой упаковки в супермаркете — 76,70 грн. Разница достигает 16,80 грн, чего хватит еще на два яйца дополнительно. В других сетях показатели не сильно отличаются:

  • Варус — 5,49 грн/шт.;
  • Ашан — 5,90 грн/шт.;
  • Фора — 5,99 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.
Стоимость поштучных куриных яиц в АТБ
Цена одного яйца в супермаркете АТБ (24 февраля 2026 года). Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца обвалились в США

Пока куриные яйца дорожают в Украине, на другом конце света продукт рекордно дешевеет. По данным Bloomberg, по состоянию на январь 2026 года цены в Соединенных Штатах Америки опустились до 2,577 долл. за дюжину (около 111 грн за 12 штук). Это средний показатель, который на 59% меньше прошлогоднего (март 2025-го), когда стоимость фиксировалась на уровне 6,227 долл. (269 грн).

Тогда вспышки птичьего гриппа уничтожили поголовье кур и привели к резкому поднятию цены. Производители сделали все возможное, чтобы удовлетворить спрос и защититься от потенциальных потерь. Как результат — американцы столкнулись с переизбытком продукта на рынке.

Плюс президент США Дональд Трамп, дабы сдержать восходящий тренд, в прошлом году увеличил импорт до 122,5 млн дюжин яиц, что превысило в 4 раза уровень 2024-го. Сейчас из-за большого предложения некоторым производителям приходится работать ниже точки безубыточности, ведь цены постоянно падают.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, подобная тенденция может привести к снижению среднегодовой стоимости дюжины яиц до 1,25 долл. (45 грн за десяток).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, огурцы в Украине подорожали ориентировочно на 40% за последние 12 месяцев. В конце февраля 2026 года некоторые тепличные комбинаты начали поставлять новые партии урожая, что положительно повлияет на цены.

Также мы писали, на какие нюансы украинцам стоит обращать внимание в супермаркетах при покупке фасованной продукции. В частности сырные и колбасные нарезки могут скрывать неприглядную информацию о товаре.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации