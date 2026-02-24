Цены на яйца пошли в другом направлении — сколько стоят в АТБ и супермаркетах (фото)

Цены на яйца в АТБ изменили траекторию перед началом весны. Фото: Новини.LIVE

Украинцы привыкли к регулярным колебаниям стоимости куриных яиц. Цены в АТБ и других супермаркетах постоянно меняются, но потребители могут экономить, покупая нефасованный товар. Поштучные яйца априори стоят дешевле, ведь не нужно переплачивать за бренд и упаковку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ в конце февраля 2026 года.

Сколько стоят поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 доходит до 83 грн по состоянию на 24 февраля. В некоторых супермаркетах минимальная цена упаковки начинается с 65-70 грн, поэтому украинцы могут самостоятельно решать, сколько денег тратить на продукт.

Тем, кто хочет экономить, предлагают поштучные яйца, хотя они присутствуют в ассортименте далеко не каждого магазина. Мы узнали, сколько минимально должны отдать потребители за востребованный товар. В АТБ одно яйцо отдают по 5,99 грн/шт., следовательно десяток обойдется в 59,90 грн.

Для сравнения, цена самой дешевой упаковки в супермаркете — 76,70 грн. Разница достигает 16,80 грн, чего хватит еще на два яйца дополнительно. В других сетях показатели не сильно отличаются:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Ашан — 5,90 грн/шт.;

Фора — 5,99 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Цена одного яйца в супермаркете АТБ (24 февраля 2026 года). Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца обвалились в США

Пока куриные яйца дорожают в Украине, на другом конце света продукт рекордно дешевеет. По данным Bloomberg, по состоянию на январь 2026 года цены в Соединенных Штатах Америки опустились до 2,577 долл. за дюжину (около 111 грн за 12 штук). Это средний показатель, который на 59% меньше прошлогоднего (март 2025-го), когда стоимость фиксировалась на уровне 6,227 долл. (269 грн).

Тогда вспышки птичьего гриппа уничтожили поголовье кур и привели к резкому поднятию цены. Производители сделали все возможное, чтобы удовлетворить спрос и защититься от потенциальных потерь. Как результат — американцы столкнулись с переизбытком продукта на рынке.

Плюс президент США Дональд Трамп, дабы сдержать восходящий тренд, в прошлом году увеличил импорт до 122,5 млн дюжин яиц, что превысило в 4 раза уровень 2024-го. Сейчас из-за большого предложения некоторым производителям приходится работать ниже точки безубыточности, ведь цены постоянно падают.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, подобная тенденция может привести к снижению среднегодовой стоимости дюжины яиц до 1,25 долл. (45 грн за десяток).

