Ціни на яйця змінили траєкторію — скільки коштують в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Ціни на яйця в АТБ змінили траєкторію перед початком весни. Фото: Новини.LIVE

В Україні постійно коливається вартість курячих яєць, до чого наші громадяни вже звикли. Ціни в АТБ та інших супермаркетах постійно змінюються, але споживачі можуть економити, купуючи нефасований товар. Поштучні яйця апріорі коштують дешевше, бо не потрібно переплачувати за бренд і пакування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ наприкінці лютого 2026 року.

Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 доходить до 83 грн станом на 24 лютого. В деяких супермаркетах мінімальна ціна упаковки починається з 65-70 грн, тому українці можуть самостійно вирішувати, скільки коштів витрачати на продукт.

Тим, хто хоче заощаджувати, пропонують поштучні яйця, хоча вони присутні в асортименті далеко не кожного магазину. Ми дізналися, скільки мінімально повинні віддати споживачі за затребуваний товар. Зокрема в АТБ одне яйце віддають по 5,99 грн/шт., отже десяток обійдеться у 59,90 грн.

Для порівняння, ціна найдешевшої упаковки в супермаркеті — 76,70 грн. Різниця досягає 16,80 грн, чого вистачить ще на два яйця додатково. В інших мережах показники не сильно відрізняються:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Ашан — 5,90 грн/шт.;

Фора — 5,99 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Ціна одного яйця в супермаркеті АТБ (24 лютого 2026 року). Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця обвалилися в США

Поки курячі яйця дорожчають в Україні, на іншому кінці світу продукт рекордно дешевшає. За даними Bloomberg, станом на січень 2026 року ціни у Сполучених Штатах Америки опустилися до 2,577 дол. за дюжину (близько 111 грн за 12 штук). Це середній показник, який на 59% менший від минулорічного (березень 2025-го), коли вартість фіксувалася на рівні 6,227 дол. (269 грн).

Тоді спалахи пташиного грипу знищили поголів'я курей і призвели до різкого підняття ціни. Виробники зробили все можливе, щоб задовольнити попит і захиститися від потенційних втрат. Як результат — американці стикнулися з надлишком продукту на ринку.

Плюс президент США Дональд Трамп, аби стримати висхідний тренд, минулого року збільшив імпорт до 122,5 млн дюжин яєць, що перевищило у 4 рази рівень 2024-го. Нині через велику пропозицію деяким виробникам доводиться працювати нижче точки беззбитковості, бо ціни невпинно падають.

За прогнозами Міністерства сільського господарства США, подібна тенденція може призвести до зниження сереньорічної вартості дюжини яєць до 1,25 дол. (45 грн за десяток).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, огірки в Україні подорожчали орієнтовно на 40% за останні 12 місяців. Наприкінці лютого 2026 року деякі тепличні комбінати почали постачати нові партії врожаю, що позитивно вплине на ціни.

Також ми писали, на які нюанси українцям варто звертати увагу в супермаркетах під час купівлі фасованої продукції. Зокрема сирні та ковбасні нарізки можуть приховувати неприглядну інформацію про товар.