Що потрібно знати, щоб правильно купувати оливкову олію — українцям пояснили

Оливкова олія — дуже корисна для здоров'я. Та не усім відомо, як правильно вибрати та купити оливкову олію

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець.

Категорія олії

Найкращою категорією у цьому сегменті вважається Extra Virgin Olive Oil. Цю олію отримують механічним способом, без хімічної обробки.

"Звертайте увагу: якщо на упаковці написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — це вже нижчий рівень, можливо, суміш або рафінована олія. Її якість, відповідно, нижча", — пояснив Трубінець.

Упаковка

Темне скло або металевий контейнер, за його словами, краще захищає від світла.

"Прозора пластикова чи світла упаковка дешевша, але гірша, оскільки світло може пришвидшити окиснення. Крім цього, треба звернути увагу на дату фасування або дату "віджиму", якщо зазначена. Чим давніше — тим менше користі є в цьому продукті", — підкреслив експерт.

Позначки, інформація на етикетці

Олег Трубінець радить звертати увагу на кислотність. Для Extra Virgin зазвичай цей показник має бути на рівні ≤ 0,8%. Якщо не приховуються країна походження, сорт оливок чи регіон — це добре, значить продукт якісний.

"Упаковка має бути герметична, без пошкоджень. Також обов'язково мають бути сертифікації: PDO, PGI, чи органік", — наголосив імпортер.

Ціна та якість

Якщо оливкова олія дуже дешева, то, як зазначив експерт, цей продукт може бути перемішений з іншими маслами. Якщо ціна значно вище середньої — це необов’язково гарантія якості, бо може означати бренд, сертифікацію, імпорт.

"Тому, обираючи оливкову олію, треба порівнювати ціни в різних супермаркетах чи магазинах: наприклад, стандартні "базові" Extra Virgin можуть коштувати від 300 до 400 гривень за 0,5 — 1 літр. А деякі бренди продаються за 450 —500 грн і більше", — додав Трубінець.

Вдома пляшку з оливковою олією потрібно поставити у темному прохолодному місці. Так її корисні властивості збережуться якнайкраще.

Раніше ми розповідали, чому кілограм ікри Алмас коштує понад 20 000 доларів. Ціна залежить від багатьох факторів. Дізнавайтесь також, що потрібно знати про продукти з позначками "еко", "біо" та "органік" в українських супермаркетах.