Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Як знайти в супермаркеті якісну оливкову олію

Як знайти в супермаркеті якісну оливкову олію

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 23:19
Що потрібно знати, щоб правильно купувати оливкову олію — українцям пояснили
Оливкову олію додають у салат і гроші. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Оливкова олія — дуже корисна для здоров'я. Та не усім відомо, як правильно вибрати та купити оливкову олію

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець. 

Реклама
Читайте також:

Категорія олії

Найкращою категорією у цьому сегменті вважається Extra Virgin Olive Oil. Цю олію отримують механічним способом, без хімічної обробки.

"Звертайте увагу: якщо на упаковці написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — це вже нижчий рівень, можливо, суміш або рафінована олія. Її якість, відповідно, нижча", — пояснив Трубінець.

Упаковка

Темне скло або металевий контейнер, за його словами, краще захищає від світла.

"Прозора пластикова чи світла упаковка дешевша, але гірша, оскільки світло може пришвидшити окиснення. Крім цього, треба звернути увагу на дату фасування або дату "віджиму", якщо зазначена. Чим давніше — тим менше користі є в цьому продукті", — підкреслив експерт.

Позначки, інформація на етикетці

Олег Трубінець радить звертати увагу на кислотність. Для Extra Virgin зазвичай цей показник має бути на рівні ≤ 0,8%. Якщо не приховуються країна походження, сорт оливок чи регіон — це добре, значить продукт якісний.

"Упаковка має бути герметична, без пошкоджень. Також обов'язково мають бути сертифікації: PDO, PGI, чи органік", — наголосив імпортер.

Ціна та якість

Якщо оливкова олія дуже дешева, то, як зазначив експерт, цей продукт може бути перемішений з іншими маслами. Якщо ціна значно вище середньої — це необов’язково гарантія якості, бо може означати бренд, сертифікацію, імпорт.

"Тому, обираючи оливкову олію, треба порівнювати ціни в різних супермаркетах чи магазинах: наприклад, стандартні "базові" Extra Virgin можуть коштувати від 300 до 400 гривень за 0,5 — 1 літр. А деякі бренди продаються за 450 —500 грн і більше", — додав Трубінець.

Вдома пляшку з оливковою олією потрібно поставити у темному прохолодному місці. Так її корисні властивості збережуться якнайкраще. 

Раніше ми розповідали, чому кілограм ікри Алмас коштує понад 20 000 доларів. Ціна залежить від багатьох факторів. Дізнавайтесь також, що потрібно знати про продукти з позначками "еко", "біо" та "органік" в українських супермаркетах. 

продукти олія оливкова олія ціни на продукти продукт
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації