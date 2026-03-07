Видео
Главная Жизнь Четыре правила — как найти в супермаркете качественное оливковое масло

Четыре правила — как найти в супермаркете качественное оливковое масло

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 23:19
Что нужно знать, чтобы правильно покупать оливковое масло — эксперт объяснил правила украинцам объяснили
Оливковое масло добавляют в салат и деньги. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Оливковое масло — очень полезно для здоровья. Но не всем известно, как правильно выбрать и купить оливковое масло.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец.

Читайте также:

Категория масла

Лучшей категорией в этом сегменте считается Extra Virgin Olive Oil. Это масло получают механическим способом, без химической обработки.

"Обращайте внимание: если на упаковке написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" - это уже более низкий уровень, возможно, смесь или рафинированное масло. Его качество, соответственно, ниже", — объяснил Трубинец.

Упаковка

Темное стекло или металлический контейнер, по его словам, лучше защищает от света.

"Прозрачная пластиковая или светлая упаковка дешевле, но хуже, поскольку свет может ускорить окисление. Кроме этого, надо обратить внимание на дату фасовки или дату "отжима", если указана. Чем древнее — тем меньше пользы есть в этом продукте", — подчеркнул эксперт.

Пометки, информация на этикетке

Олег Трубинец советует обращать внимание на кислотность. Для Extra Virgin обычно этот показатель должен быть на уровне ≤ 0,8%. Если не скрываются страна происхождения, сорт оливок или регион — это хорошо, значит продукт качественный.

"Упаковка должна быть герметичная, без повреждений. Также обязательно должны быть сертификации: PDO, PGI, или органик", — отметил импортер.

Цена и качество

Если оливковое масло очень дешевое, то, как отметил эксперт, этот продукт может быть перемешан с другими маслами. Если цена значительно выше средней — это необязательно гарантия качества, потому что может означать бренд, сертификацию, импорт.

"Поэтому, выбирая оливковое масло, надо сравнивать цены в разных супермаркетах или магазинах: например, стандартные "базовые" Extra Virgin могут стоить от 300 до 400 гривен за 0,5 — 1 литр. А некоторые бренды продаются за 450-500 грн и больше", — добавил Трубинец.

Дома бутылку с оливковым маслом нужно поставить в темном прохладном месте. Так его полезные свойства сохранятся лучше всего.

Ранее мы рассказывали, почему килограмм икры Алмас стоит более 20 000 долларов. Цена зависит от многих факторов. Узнавайте также, что нужно знать о продуктах с пометками "эко", "био" и "органик" в украинских супермаркетах.

