Натуральные продукты питания — о чем говорит эко, био и органик на упаковке

Украинцы привыкли, что цены в супермаркетах на продукты с пометками "эко", "био" и "органик" выше. Посетители магазинов считают такие товары более полезными или безопасными для потребления. Не помешает узнать, где проходит граница между реальными стандартами и маркетинговыми уловками.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что такое "органик", "био" и "эко"

Эти термины имеют официальное объяснение. Например, оборот органической продукции регулируется в Украине отдельным законом, который устанавливает конкретные требования к производству, хранению и маркировке товаров. В то же время наличие слова "органик" на упаковке не означает соответствие стандартам, если нет сертификационной маркировки.

"Органические продукты изготавливаются без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений, гормонов роста, антибиотиков (для животноводства) и ГМО. Производитель должен пройти сертификацию, а на упаковке обычно указывается соответствующий знак и номер сертификата", — отметила эксперт.

Зато термин "био" по состоянию на 2026 год не определен в правовом поле. На территории ЕС это слово часто используют как синоним к "organic", но только при условии сертификации. Украинцы же часто добавляют "био" к названию бренда или делают термин частью маркетингового описания.

"В некоторых случаях "био" означает, что продукт содержит живые бактерии (например, йогурты или закваски), но это не свидетельствует автоматически об экологичности сырья или отсутствии химических добавок", — констатировала Быстрицкая.

Отметка "эко" на украинских товарах наименее регламентирована. Производители размещают ее на упаковках для поддержания образа "натуральности" без конкретных подтверждений. Можно только догадываться, что имеется в виду: минимальная обработка продукта, экологическая упаковка, локальное производство или отсутствие вредных ингредиентов.

Как отличить маркетинг от реальных стандартов

Лилия Быстрицкая объяснила, что слова "эко", "био" и "натуральный" часто используются как эмоциональные триггеры. С помощью цветовой гаммы — зеленой упаковки, изображения листьев/фермеров/природы — производители усиливают ощущение "правильного выбора", даже если состав продукта не отличается от "обычного" аналога.

Распространенными маркетинговыми приемами на потребительском рынке Украины считаются:

крупные надписи "эко" или "био" без сертификации;

акцент лишь на "полезном" ингредиенте при наличии других сомнительных компонентов;

использование слов "фермерский", "домашний", "традиционный" без объяснения происхождения.

Украинцам советуют при выборе товара не ориентироваться только на громкие надписи, а читать полный состав, проверять сертификаты, узнать страну производства и прочее. Плюс не помешает убедиться в наличии маркировки по ГМО, аллергенам и пищевым добавкам.

Что еще нужно знать украинцам

