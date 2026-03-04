Видео
Главная Экономика Яйца в АТБ потеряли ценовую привлекательность — что стало со стоимостью

Яйца в АТБ потеряли ценовую привлекательность — что стало со стоимостью

Дата публикации 4 марта 2026 13:06
Цены на яйца достигли новых высот — что случилось в АТБ в начале весны (фото)
Поштучные яйца в АТБ резко подорожали в марте. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко выросли цены на яйца всего за несколько дней. Поштучный продукт в АТБ подорожал на десятки копеек, следовательно экономия для потребителей уменьшилась. Зато минимальная стоимость упаковки в разных супермаркетах осталась на прежнем уровне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят нефасованные яйца в АТБ и других сетях по состоянию на среду, 4 марта.

Читайте также:

Цены на поштучные яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн в начале марта 2026 года. Однако украинцы могут платить меньше, ведь минимальные цены в супермаркетах начинаются от 60-65 грн. А с фасованным продуктом экономия получается еще приятнее.

Мы узнали актуальные показатели в разных популярных сетях. Например, одно яйцо в АТБ стоит 6,39 грн (на 4 марта), то есть десяток обойдется в 63,90 грн. Для сравнения, самую дешевую упаковку отдают в АТБ по 76,70 грн — разница составляет 12,80 грн. За эти деньги удастся приобрести еще два яйца дополнительно.

Цены на яйца в АТБ
Стоимость одного куриного яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 

Трудно не заметить четкую восходящую динамику в феврале 2026 года. Например, такой была стоимость одного яйца в АТБ в течение второй половины месяца:

  • 5,79 грн (13 февраля);
  • 5,89 грн (19 февраля);
  • 5,99 грн (26 февраля);
  • 6,09 грн (28 февраля).

Как видно, продукт умеренно дорожал и снижал выгоду, к которой привыкли украинские потребители. Ситуация в других супермаркетах не сильно отличается: в Варусе цена зафиксировалась на 5,49 грн/шт., в Форе — на 6,09 грн/шт., в Ашане — на 6,10 грн/шт., в МегаМаркете — на 7,50 грн/шт.

Готовая еда в супермаркетах Украины

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, когда не надо покупать готовые блюда в магазинах. Их качество сильно зависит от условий хранения и соблюдения технологий производства. Поэтому в периоды масштабных отключений света не рекомендуется выбирать эти товары.

"Стоит воздержаться от покупки, если отсутствует маркировка с датой и временем приготовления, нарушен температурный режим, продукт имеет измененный запах или внешний вид, блюдо продается в конце дня без информации о повторном охлаждении", — подчеркнула Быстрицкая.

Нужно обязательно обращать внимание на подробную информацию о продукте, дабы избежать потенциальных рисков, особенно в периоды блэкаутов. Потому что готовые блюда требуют от производителей усиленного контроля, а нарушение установленных норм несет угрозу здоровью.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, морковь подешевела на 60% с февраля 2025 года. 12 месяцев назад килограмм овоща стоил ориентировочно 36,77 грн/кг, а в конце зимы 2026-го морковь продавали по 14,92 грн/кг в среднем.

Также мы писали, какие секреты скрывают супермаркеты, когда устраивают распродажи продуктов с хорошим сроком годности. Часто это попытка стимулировать покупателей и освободить места на полках.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
