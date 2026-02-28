Цены на морковь достигли почти невозможного — что изменилось в Украине за год

Стоимость моркови упала почти на 60% в год. Фото: Новини.LIVE

В Украине большинство продуктов питания подорожало, судя по ценам в супермаркетах. Однако есть положительная динамика в годовом разрезе — некоторые востребованные товары смогли подешеветь. Речь идет о моркови, которая превратилась в относительно бюджетный овощ зимой 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на морковь за год и сколько стоит килограмм овоща в конце февраля.

Как изменилась стоимость моркови в Украине

Согласно Минфину, украинцы отдают за килограмм моркови в среднем 14,92 грн по состоянию на 28 февраля 2026 года. Индекс потребительских цен составил 119,79%, то есть продукт подорожал на 19,79% по сравнению с январем. А по отношению к декабрю 2025-го этот показатель находился на уровне 113,47%.

Иными словами, произошел небольшой рост цен зимой, однако ситуация стандартная для холодного времени года. Интересует другое: если сравнить среднюю стоимость моркови в феврале 2025 года с расходами потребителей в 2026 году, то увидим ощутимое удешевление овоща.

Ровно год назад продукт стоил ориентировочно 36,77 грн/кг. А нынешняя стоимость приближена к весенней в 2024 году. Выходит, за 12 месяцев произошло падение цены на 59,42%.

Морковь подешевела на 60% с февраля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит морковь в супермаркетах

Мы промониторили онлайн магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за килограмм любимого овоща. По состоянию на субботу, 28 февраля, результат выглядит так:

АТБ — 10,89 грн/кг;

Ашан — 11,40 грн/кг;

Фора — 11,49 грн/кг;

Новус — 11,49 грн/кг;

Сільпо — 12,60 грн/кг;

Варус — 12,90 грн/кг;

Метро — 12,90 грн/кг;

МегаМаркет — 21 грн/кг.

Как видно, в большинстве супермаркетов цена даже не доходит до средней по Украине. Подобная нисходящая тенденция объясняется проблемами с хранением моркови, с чем столкнулись хозяйства. Из-за губительного влияния погодных условий при сборе урожая (осень 2025 года) качество продукции было далеким от идеального.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в Украине не спешат дешеветь. Средняя стоимость упаковки доходит до 83 грн в конце февраля 2026 года. Однако потребители могут экономить, покупая фасованный продукт.

Также мы писали, что произошло с ценами на огурцы в течение года. Средняя стоимость килограмма поднялась ориентировочно на 40% с февраля 2025-го. Расходы украинцев доходят до 200 грн/кг и больше.