Ціни на моркву зробили майже неможливе — що змінилося в Україні за рік

Морква показала вражаючий приклад — що сталося з цінами в Україні
В Україні більшість продуктів харчування подорожчали, судячи з цін у супермаркетах. Однак у річному вимірі спостерігається позитивна динаміка, попри поточні коливання — окремі популярні товари все ж подешевшали. Йдеться про моркву, яка перетворилася на відносно бюджетний овоч взимку 2026 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на моркву за рік і скільки коштує кілограм овочу наприкінці лютого.
Як змінилася вартість моркви в Україні
Згідно з Мінфіном, українці віддають за кілограм моркви в середньому 14,92 грн станом на 28 лютого 2026 року. Індекс споживчих цін склав 119,79%, тобто продукт подорожчав на 19,79% порівняно з січнем. А відносно грудня 2025-го цей показник перебував на рівні 113,47%.
Іншими словами, відбулося невелике зростання цін взимку, однак ситуація стандартна для холодної пори року. Цікавить інше: якщо порівняти середню вартість моркви в лютому 2025 року з витратами споживачів у 2026-му, то побачимо відчутне здешевлення овочу.
Рівно рік тому продукт коштував орієнтовно 36,77 грн/кг. А нинішня вартість наближена до весняної у 2024-му. Виходить, за 12 місяців відбулося падіння ціни на 59,42%.
Скільки коштує морква в супермаркетах
Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за кілограм улюбленого овочу. Станом на суботу, 28 лютого, результат має такий вигляд:
- АТБ — 10,89 грн/кг;
- Ашан — 11,40 грн/кг;
- Фора — 11,49 грн/кг;
- Новус — 11,49 грн/кг;
- Сільпо — 12,60 грн/кг;
- Варус — 12,90 грн/кг;
- Метро — 12,90 грн/кг;
- МегаМаркет — 21 грн/кг.
Як видно, в більшості супермаркетів ціна навіть не доходить до середньої по Україні. Подібна низхідна тенденція пояснюється проблемами зі зберіганням моркви, з чим стикнулися господарства. Через згубний вплив погодних умов при час збирання крайнього врожаю (осінь 2025 року) якість продукції була далекою від ідеальної.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, курячі яйця в Україні не поспішають дешевшати. Середня вартість упаковки доходить до 83 грн наприкінці лютого 2026 року. Однак споживачі можуть економити, купуючи фасований продукт.
Також ми писали, що сталося з цінами на огірки протягом року. Середня вартість кілограму піднялася орієнтовно на 40% з лютого 2025-го. Витрати українців доходять до 200 грн/кг і більше цьогоріч.
