Україна
Головна Економіка Морква показала вражаючий приклад — що сталося з цінами в Україні

Морква показала вражаючий приклад — що сталося з цінами в Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 17:35
Ціни на моркву зробили майже неможливе — що змінилося в Україні за рік
Вартість моркви впала майже на 60% за рік. Фото: Новини.LIVE

В Україні більшість продуктів харчування подорожчали, судячи з цін у супермаркетах. Однак у річному вимірі спостерігається позитивна динаміка, попри поточні коливання — окремі популярні товари все ж подешевшали. Йдеться про моркву, яка перетворилася на відносно бюджетний овоч взимку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на моркву за рік і скільки коштує кілограм овочу наприкінці лютого.

Як змінилася вартість моркви в Україні

Згідно з Мінфіном, українці віддають за кілограм моркви в середньому 14,92 грн станом на 28 лютого 2026 року. Індекс споживчих цін склав 119,79%, тобто продукт подорожчав на 19,79% порівняно з січнем. А відносно грудня 2025-го цей показник перебував на рівні 113,47%.

Іншими словами, відбулося невелике зростання цін взимку, однак ситуація стандартна для холодної пори року. Цікавить інше: якщо порівняти середню вартість моркви в лютому 2025 року з витратами споживачів у 2026-му, то побачимо відчутне здешевлення овочу.

Рівно рік тому продукт коштував орієнтовно 36,77 грн/кг. А нинішня вартість наближена до весняної у 2024-му. Виходить, за 12 місяців відбулося падіння ціни на 59,42%.

Інфографіка з цінами на моркву
Морква подешевшала на 60% з лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує морква в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за кілограм улюбленого овочу. Станом на суботу, 28 лютого, результат має такий вигляд:

  • АТБ — 10,89 грн/кг;
  • Ашан — 11,40 грн/кг;
  • Фора — 11,49 грн/кг;
  • Новус — 11,49 грн/кг;
  • Сільпо — 12,60 грн/кг;
  • Варус — 12,90 грн/кг;
  • Метро — 12,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 21 грн/кг.

Як видно, в більшості супермаркетів ціна навіть не доходить до середньої по Україні. Подібна низхідна тенденція пояснюється проблемами зі зберіганням моркви, з чим стикнулися господарства. Через згубний вплив погодних умов при час збирання крайнього врожаю (осінь 2025 року) якість продукції була далекою від ідеальної.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в Україні не поспішають дешевшати. Середня вартість упаковки доходить до 83 грн наприкінці лютого 2026 року. Однак споживачі можуть економити, купуючи фасований продукт.

Також ми писали, що сталося з цінами на огірки протягом року. Середня вартість кілограму піднялася орієнтовно на 40% з лютого 2025-го. Витрати українців доходять до 200 грн/кг і більше цьогоріч.

овочі покупки морква супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
