Ціни на продукти в АТБ і Варусі — до яких вигідних знижок готуватися українцям

Українці можуть економити продуктовий бюджет, не замислюючись над цінами в супермаркеті, якщо будуть відслідковувати акційні пропозиції, розпродажі та періоди вигідних знижок. Ми дізналися про товари зі зниженою вартістю, які пропонують в АТБ і Варусі, промоніторивши онлайн-магазини цих відомих мереж.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 продуктів в асортименті супермаркетів, які коштують набагато дешевше станом на суботу, 28 лютого.

Знижки в АТБ і Варусі

В АТБ підготували знижки до 47% з нагоди наближення довгоочікуваної весни. До 3 березня включно діятиме акція "Свято Весни", тому споживачі зможуть придбати дешевше каву, солодощі, ковбасні вироби, заморожену продукцію, алкогольні напої та багато іншого. А з карткою АТБ надається додатково -5%.

У Варусі також діють спецпропозиції на тисячі товарів, залишається тільки передивитися асортимент та обрати продукти, що найбільше сподобалися. Ми промоніторили онлайн-магазини обох мереж, виділивши 10 топових позицій зі зниженими цінами:

сир — 279,90 грн замість 549,90 грн (-49%, Варус);

молоко — 34,90 грн замість 66,90 грн (-48%, Варус);

морозиво — 20,90 грн замість 39,90 грн (-47%, АТБ);

ікра імітована — 50,90 грн замість 93,90 грн (-45%, АТБ);

шоколад — 55,90 грн замість 99,90 грн (-44%, АТБ);

напій винний — 119,90 грн замість 203,40 грн (-41%, АТБ);

сметана — 39,90 грн замість 66,90 грн (-40%, Варус);

ковбаса — 135,90 грн замість 227,70 (-40%, АТБ);

масло солодковершкове екстра — 79,90 грн замість 129 грн (-38%, Варус);

цукор — 26,90 грн замість 41,50 грн (-35%, Варус).

Що не так із сирними і ковбасними нарізками

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, які нюанси можуть приховувати продуктові нарізки в супермаркетах. За допомогою фасування виробники нерідко намагаються замаскувати певні ознаки, наприклад, завершення терміну придатності.

Інші негативні сторони включають скорочення строку зберігання їжі при повторному пакуванні та дрібний шрифт на упаковці (інформація про склад продукту і дату виробництва). Ці нюанси не настільки критичні, щоб відмовлятися від купівлі сирної/ковбасної нарізки, проте не завадить звертати на них увагу в супермаркетах.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні не поспішають падати. В лютому 2026 році вартість затребуваного продукту майже не змінювалася, лише деякі супермаркети інколи встановлювали знижки.

Також ми писали, навіщо супермаркети влаштовують розпродажі продуктів із гарним терміном придатності. Це традиційна практика мереж для стимулювання покупок і привернення уваги до товарів.