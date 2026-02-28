Видео
Цены в супермаркетах полетели вниз — что отдают со скидками до 50%

Цены в супермаркетах полетели вниз — что отдают со скидками до 50%

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 13:02
Цены на продукты в АТБ и Варусе — какие выгодные скидки доступны украинцам
Молочные продукты в супермаркетах стоят гораздо дешевле. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить продуктовый бюджет, не задумываясь о ценах в супермаркете, если будут отслеживать акционные предложения, распродажи и периоды выгодных скидок. Мы промониторили онлайн-магазины двух популярных сетей — АТБ и Варуса — чтобы найти товары с пониженной стоимостью.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 продуктах в ассортименте супермаркетов, которые стоят гораздо дешевле по состоянию на субботу, 28 февраля.

Читайте также:

Скидки в АТБ и Варусе

В АТБ подготовили скидки до 47% по случаю приближающейся долгожданной весны. До 3 марта включительно будет действовать акция "Праздник Весны", поэтому потребители смогут приобрести более дешевый кофе, сладости, колбасные изделия, замороженную продукцию, алкогольные напитки и многое другое. А с картой АТБ предоставляется дополнительно -5%.

В Варусе тоже действуют спецпредложения на тысячи товаров, остается только пересмотреть ассортимент и выбрать наиболее понравившиеся продукты. Мы промониторили онлайн-магазины обеих сетей, выделив 10 топовых позиций с пониженными ценами:

  • сыр — 279,90 грн вместо 549,90 грн (-49%, Варус);
  • молоко — 34,90 грн вместо 66,90 грн (-48%, Варус);
  • мороженое — 20,90 грн вместо 39,90 грн (-47%, АТБ);
  • икра имитированная — 50,90 грн вместо 93,90 грн (-45%, АТБ);
  • шоколад — 55,90 грн вместо 99,90 грн (-44%, АТБ);
  • вино — 119,90 грн вместо 203,40 грн (-41%, АТБ);
  • сметана — 39,90 грн вместо 66,90 грн (-40%, Варус);
  • колбаса — 135,90 грн вместо 227,70 (-40%, АТБ);
  • масло сладкосливочное экстра — 79,90 грн вместо 129 грн (-38%, Варус);
  • сахар — 26,90 грн вместо 41,50 грн (-35%, Варус).
Цены в супермаркетах полетели вниз — что отдают со скидками до 50% - фото 1
Продукты с большими скидками в Варусе. Фото: скриншот

Что не так с сырными и колбасными нарезками

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, какие нюансы могут скрывать продуктовые нарезки в супермаркетах. Посредством фасовки производители нередко пытаются замаскировать определенные признаки, например, истечение срока годности.

Другие отрицательные стороны включают сокращение срока хранения пищи при повторной упаковке и мелкий шрифт (информация о составе продукта и дате производства). Эти нюансы не столь критичны, чтобы отказываться от покупки сырной/колбасной нарезки, однако не помешает обращать на них внимание в супермаркетах.

Напомним, цены на куриные яйца в Украине не спешат падать. В феврале 2026 года стоимость востребованного продукта почти не менялась, лишь некоторые супермаркеты иногда устанавливали скидки.

Также мы писали, зачем супермаркеты устраивают распродажи продуктов с хорошим сроком годности. Это традиционная практика сетей для стимулирования покупок и привлечения внимания к товарам.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
