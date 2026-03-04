Ціни на яйця досягли нових висот — що відбувається в АТБ на початку березня (фото)

Поштучні яйця в АТБ різко подорожчали в березні. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко виросли ціни на яйця всього за кілька днів. Споживачам доведеться змиритися з подорожчанням поштучного продукту в АТБ на десятки копійок і зменшенням економії. Натомість мінімальна вартість упаковки в різних супермаркетах залишилася на попередньому рівні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в АТБ та інших мережах станом на середу, 4 березня.

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн на початку березня 2026 року. Проте українці можуть платити менше, бо мінімальні ціни в супермаркетах починають від 60-65 грн. А з фасованим продуктом економія виходить ще приємнішою.

Ми дізналися актуальні показники в різних популярних мережах. Наприклад, одне яйце в АТБ коштує 6,39 грн (на 4 березня), тобто десяток обійдеться у 63,90 грн. Для порівняння, найдешевшу упаковку віддають в АТБ по 76,70 грн — різниця становить 12,80 грн. За ці гроші вдасться придбати ще два яйця додатково.

Вартість одного курячого яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Важко не помітити чітку висхідну динаміку в лютому 2026 року. Наприклад, такою була вартість одного яйця в АТБ протягом другої половини місяця:

5,79 грн (13 лютого);

5,89 грн (19 лютого);

5,99 грн (26 лютого);

6,09 грн (28 лютого).

Як видно, продукт помірно дорожчав і знижував вигоду, до якої звикли українські споживачі. Ситуація в інших супермаркетах не сильно відрізняється: у Варусі ціна зафіксувалася на 5,49 грн/шт., у Форі — на 6,09 грн/шт., в Ашані — на 6,10 грн/шт., у МегаМаркеті — на 7,50 грн/шт.

