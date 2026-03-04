Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яйця в АТБ втратили цінову привабливість — скільки коштує одна штука

Яйця в АТБ втратили цінову привабливість — скільки коштує одна штука

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:06
Ціни на яйця досягли нових висот — що відбувається в АТБ на початку березня (фото)
Поштучні яйця в АТБ різко подорожчали в березні. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко виросли ціни на яйця всього за кілька днів. Споживачам доведеться змиритися з подорожчанням поштучного продукту в АТБ на десятки копійок і зменшенням економії. Натомість мінімальна вартість упаковки в різних супермаркетах залишилася на попередньому рівні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані яйця в АТБ та інших мережах станом на середу, 4 березня.

Реклама
Читайте також:

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн на початку березня 2026 року. Проте українці можуть платити менше, бо мінімальні ціни в супермаркетах починають від 60-65 грн. А з фасованим продуктом економія виходить ще приємнішою.

Ми дізналися актуальні показники в різних популярних мережах. Наприклад, одне яйце в АТБ коштує 6,39 грн (на 4 березня), тобто десяток обійдеться у 63,90 грн. Для порівняння, найдешевшу упаковку віддають в АТБ по 76,70 грн — різниця становить 12,80 грн. За ці гроші вдасться придбати ще два яйця додатково.

Ціни на яйця в АТБ
Вартість одного курячого яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 

Важко не помітити чітку висхідну динаміку в лютому 2026 року. Наприклад, такою була вартість одного яйця в АТБ протягом другої половини місяця:

  • 5,79 грн (13 лютого);
  • 5,89 грн (19 лютого);
  • 5,99 грн (26 лютого);
  • 6,09 грн (28 лютого).

Як видно, продукт помірно дорожчав і знижував вигоду, до якої звикли українські споживачі. Ситуація в інших супермаркетах не сильно відрізняється: у Варусі ціна зафіксувалася на 5,49 грн/шт., у Форі — на 6,09 грн/шт., в Ашані — на 6,10 грн/шт., у МегаМаркеті — на 7,50 грн/шт.

Готова їжа в супермаркетах України

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, коли не треба купувати готові страви в магазинах. Їх якість сильно залежить від умов зберігання і дотримання технологій виробництва. Тому в періоди масштабних відключень світла не рекомендується обирати ці товари.

"Варто утриматися від покупки, якщо відсутнє маркування з датою і часом приготування, порушений температурний режим, продукт має змінений запах або зовнішній вигляд, страва продається наприкінці дня без інформації про повторне охолодження", — наголосила Бистрицька.

Потрібно обов’язково звертати увагу на детальну інформацію про продукт, аби уникнути потенційних ризиків, особливо в періоди блекаутів. Бо готові страви вимагають від виробників посиленого контролю, а порушення встановлених норм несе загрозу здоров’ю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, морква подешевшала на 60% з лютого 2025 року. 12 місяців тому кілограм овочу коштував орієнтовно 36,77 грн/кг, а наприкінці зими 2026-го моркву продавали по 14,92 грн/кг у середньому.

Також ми писали, які секрети приховують супермаркети, коли влаштовують розпродажі продуктів із хорошим терміном придатності. Часто це намагання стимулювати покупців і звільнити місця на полицях.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації