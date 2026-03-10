Видео
Главная Жизнь "Био" и "эко" на упаковке — полезный продукт или уловка производителей

"Био" и "эко" на упаковке — полезный продукт или уловка производителей

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 15:30
Какие эмоциональные триггеры для покупателей используют маркетологи
Производители заставляют украинцев верить в "эко" продукты. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Производители продуктов используют специальные эмоциональные триггеры, чтобы заставить покупателей приобрести их товар. Чаще всего упор делается на экологичности и полезности продукта, хотя это не всегда так.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Как маркетологи играют на чувствах

Лилия Быстрицкая объяснила, что слова "эко", "био" и "натуральный" служат эмоциональными спусковыми механизмами.

Производители усиливают впечатление "правильного выбора" с помощью зеленой упаковки, изображения листьев, фермеров или природы. Причем это делается даже если состав продукта идентичен "обычному" варианту.

Какие маркетинговые приемы самые распространенные

На украинском потребительском рынке распространены следующие маркетинговые приемы:

  • крупные надписи "эко" или "био" без официальной сертификации;
  • подчеркивание "полезного" компонента, тогда как все остальные ингредиенты могут вызывать сомнения;
  • употребление слов "фермерский", "домашний", "традиционный" без указания источника происхождения.

Советы специалистов потребителям

Специалисты советуют украинским покупателям не доверять громким лозунгам, а внимательно читать полный перечень ингредиентов, проверять наличие сертификатов и уточнять страну-производителя.

Необходимо также пересмотреть маркировку относительно ГМО, аллергенов и пищевых добавок.

Что еще стоит знать покупателям

Также мы писали, что нужно знать, чтобы правильно выбрать и купить оливковое масло.

Как рассказал сайту Новини.LIVE представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец, лучшей категорией в этом сегменте считается Extra Virgin Olive Oil. Это масло получают механическим способом, без химической обработки.

Если на упаковке написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — это уже более низкий уровень, возможно, смесь или рафинированное масло. Его качество ниже.

Когда оливковое масло очень дешевое, то, как отметил эксперт, этот продукт может быть перемешан с другими маслами. Но если цена значительно выше средней — это тоже необязательно гарантия качества, потому что может означать бренд, сертификацию или импорт.

Напомним, цены на куриные яйца потеряли привлекательность для потребителей. Поштучный продукт в АТБ стоил 6,39 грн в начале марта 2026 года. Зато фасованные товары остались на постоянном уровне.

Также мы писали, когда не стоит покупать готовую еду в супермаркетах. Украинцам советуют проверять дату и время приготовления, искать информацию о повторном охлаждении, оценивать запах и внешний вид.

продукты фермеры покупки экология супермаркет
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
