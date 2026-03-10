Какие эмоциональные триггеры для покупателей используют маркетологи

Производители заставляют украинцев верить в "эко" продукты. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Производители продуктов используют специальные эмоциональные триггеры, чтобы заставить покупателей приобрести их товар. Чаще всего упор делается на экологичности и полезности продукта, хотя это не всегда так.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии Новини.LIVE.

Как маркетологи играют на чувствах

Лилия Быстрицкая объяснила, что слова "эко", "био" и "натуральный" служат эмоциональными спусковыми механизмами.

Производители усиливают впечатление "правильного выбора" с помощью зеленой упаковки, изображения листьев, фермеров или природы. Причем это делается даже если состав продукта идентичен "обычному" варианту.

Какие маркетинговые приемы самые распространенные

На украинском потребительском рынке распространены следующие маркетинговые приемы:

крупные надписи "эко" или "био" без официальной сертификации;

подчеркивание "полезного" компонента, тогда как все остальные ингредиенты могут вызывать сомнения;

употребление слов "фермерский", "домашний", "традиционный" без указания источника происхождения.

Советы специалистов потребителям

Специалисты советуют украинским покупателям не доверять громким лозунгам, а внимательно читать полный перечень ингредиентов, проверять наличие сертификатов и уточнять страну-производителя.

Необходимо также пересмотреть маркировку относительно ГМО, аллергенов и пищевых добавок.

Что еще стоит знать покупателям

