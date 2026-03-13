Видео
Рейтинг продуктовых сетей Украины — кто заработал больше всего

Рейтинг продуктовых сетей Украины — кто заработал больше всего

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:16
Рейтинг ритейлеров Украины — кто владеет и кто заработал больше всех
Рейтинг крупнейших ритейлеров Украины. Фото: Новини.LIVE, Forbes. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские продуктовые сети остаются одной из самых стабильных отраслей экономики — даже во время пятого года полномасштабной войны. Ритейлеры открывают новые магазины, вкладывают деньги в генераторы и солнечные станции, а также развивают онлайн-сервисы.

Новини.LIVE пишет о рейтинге крупнейших продуктовых ритейлеров Украины, который составило издание Forbes Украина.

Читайте также:

Кто возглавил рейтинг

Первое место традиционно заняла сеть АТБ бизнесменов Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. Сеть за год получила 247 млрд грн выручки, а также продолжила активно расширяться — открыла 67 новых магазинов. Теперь их более 1300.

На второй позиции — Fozzy Group с выручкой 166 млрд грн. Компания принадлежит Владимиру Костельману, Роману Чигирю и Олегу Сотникову. В группу входят сети "Сильпо", "Фора", дискаунтер THRASH! и гипермаркеты Fozzy.

Третье место заняла сеть Novus с выручкой 34,7 млрд грн. Ее владельцы — литовские предприниматели Раймондас Туменас и Агне Рузгиене вместе с Мариной Позняковой. Компания развивает супермаркеты Novus, магазины у дома "Ми Маркет" и дискаунтеры "Хапайка".

Другие крупные сети

Четвертую позицию заняла Metro Украина — 33,9 млрд грн выручки. Компания входит в международную Metro Group и работает в Украине в формате оптовых гипермаркетов.

На пятом месте — Retail Group предпринимателя Романа Лунина. В холдинг входят сети "Велмарт", "Велика Кишеня" и "ВК Экспресс". Выручка компании в 2025 году составила около 25 млрд грн.

Шестое место заняла сеть Varus, владельцами которой являются Валерий Киптик и Руслан Шостак. Выручка компании - 24,1 млрд грн. Ритейлер активно инвестирует в солнечную энергетику и развитие онлайн-продаж.

Седьмую строчку рейтинга занимает сеть "Таврия В" одесской компании "Таврия Плюс", принадлежащей Борису и Михаилу Музалевым. Сеть в 2025-м выросла до 120 магазинов, а выручка составила 15,3 млрд грн. Новые точки появились в Измаиле Одесской области, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Продуктові мережі в Україні - хто володіє та де найбільший виторг - фото 1
Рейтинг продуктовых сетей Украины. Фото: Forbes

Самый быстрый рост

Восьмое место заняла сеть "Файно Маркет", которая принадлежит предпринимателю Виталию Денисенко. Ее выручка в 2025 году достигла 11,8 млрд грн. Именно эта компания показала самый быстрый рост среди крупных ритейлеров — примерно на 30% за год.

Девятую позицию занимает "Ашан Украина", входящая во французскую группу Elo. Компания получила около 10 млрд грн выручки, хотя из-за воздушных тревог магазины сети суммарно простаивали тысячи часов.

Замыкает десятку сеть "Близенько" с 8,4 млрд гривен выручки, которая входит в Berta Group предпринимателя Владимира Бережанского. По состоянию на начало 2026 года у сети почти 300 магазинов — преимущественно на западе Украины.

Что происходит с рынком ритейла

Большинство сетей продолжают расширяться даже в сложных условиях. Компании вкладывают деньги в собственную генерацию электроэнергии, модернизируют магазины и развивают цифровые сервисы для покупателей.

Напомним, что зимой из-за недостатка света в Киеве и многих других городах Украины массово закрывались супермаркеты. Отдельные сети останавливали или ограничивали работу на несколько дней.

Также мы разъясняли, почему надпись "био" и "эко" на упаковке, которая часто встречается на полках супермаркетов, не всегда означает полезный продукт.

Дело в том, что производители продуктов используют специальные эмоциональные триггеры, чтобы заставить покупателей приобрести их товар. Чаще всего упор делается на экологичность и полезность продукта, хотя это не всегда так.

Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
