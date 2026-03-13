Ціни на картоплю показали прогрес — скільки витрачають українці в березні

Цей овоч дуже вигідно купувати — які ціни побачать українці в супермаркетах
Враховуючи загальну економічну ситуацію в Україні, продуктові мережі змушені піднімати ціни на товари. Всі продукти харчування подорожчали в різній мірі, однак весна могла принести в супермаркети низхідний тренд. Він зачепив деякі популярні позиції.
що відбувається з цінами на картоплю в Україні.
Скільки коштує картопля в супермаркетах
Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограма картоплі зафіксувалася на рівні 19,16 грн станом на 13 березня. Індекс споживчих цін відносно лютого склав усього 100,11%. Водночас цей показник досяг 110,62% порівняно з січнем. Іншими словами, продукт планомірно дорожчає з початку року.
Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально споживачі повинні заплатити за кілограм білої картоплі. Результат виявився таким:
- АТБ — 11,79 грн;
- Варус — 13,90 грн;
- Фора — 14,49 грн;
- Новус — 15,49 грн;
- Ашан — 15,90 грн;
- Сільпо — 20 грн;
- МегаМаркет — 22,50 грн.
Як змінилися ціни на картоплю
Якщо порівняти середні ціни на картоплю в річному розрізі, то українці здивуються, адже побачать відчутне здешевлення улюбленого продукту. Так, у березні 2025-го кілограм овочу коштував близько 32,60 грн: виходить, за 12 місяців відбулося падіння вартості на 41,22%.
Наші громадяни замислюються над питанням, чи можуть базові продукти дорожчати найближчим часом через дефіцит пального і зростання витрат на логістику. Координатор експертної групи "Економічна експертна платформа" Олег Гетман розповів в ефірі Новини.LIVE, що значного приросту ціни не буде.
"Ефект впливу логістики на продукти харчування і товари першої необхідності дуже розтягнутий. Частка логістики у вартості продуктів становить лише 10%", — зазначив експерт.
За його словами, дорожчання бензину на 10-20% призведе до зростання споживчих цін максимум на 1-2%. Це мізерний вплив, якого люди не відчують. Натомість девальвація гривні та інфляції здатні нанести більшу шкоду гаманцям українців.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в Україні щомісяця дорожчає хліб орієнтовно на 1,5-2% з огляду на інфляцію та зростання собівартості виробництва. Натомість логістика і сировина мають невеликий вплив на ціноутворення.
Також ми писали, що після Великодня у 2026 році курячі яйця можуть не подешевшати в супермаркетах, як зазвичай було в Україні. На зростання вартості вплинуть логістичні витрати і перегляд цін на корми.
