Ціни на картоплю показали прогрес — скільки витрачають українці в березні

Картопля дорожчає в Україні дуже помірно. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи загальну економічну ситуацію в Україні, продуктові мережі змушені піднімати ціни на товари. Всі продукти харчування подорожчали в різній мірі, однак весна могла принести в супермаркети низхідний тренд. Він зачепив деякі популярні позиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на картоплю в Україні.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограма картоплі зафіксувалася на рівні 19,16 грн станом на 13 березня. Індекс споживчих цін відносно лютого склав усього 100,11%. Водночас цей показник досяг 110,62% порівняно з січнем. Іншими словами, продукт планомірно дорожчає з початку року.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально споживачі повинні заплатити за кілограм білої картоплі. Результат виявився таким:

АТБ — 11,79 грн;

Варус — 13,90 грн;

Фора — 14,49 грн;

Новус — 15,49 грн;

Ашан — 15,90 грн;

Сільпо — 20 грн;

МегаМаркет — 22,50 грн.

Мінімальні ціни на картоплю в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як змінилися ціни на картоплю

Якщо порівняти середні ціни на картоплю в річному розрізі, то українці здивуються, адже побачать відчутне здешевлення улюбленого продукту. Так, у березні 2025-го кілограм овочу коштував близько 32,60 грн: виходить, за 12 місяців відбулося падіння вартості на 41,22%.

Наші громадяни замислюються над питанням, чи можуть базові продукти дорожчати найближчим часом через дефіцит пального і зростання витрат на логістику. Координатор експертної групи "Економічна експертна платформа" Олег Гетман розповів в ефірі Новини.LIVE, що значного приросту ціни не буде.

"Ефект впливу логістики на продукти харчування і товари першої необхідності дуже розтягнутий. Частка логістики у вартості продуктів становить лише 10%", — зазначив експерт.

За його словами, дорожчання бензину на 10-20% призведе до зростання споживчих цін максимум на 1-2%. Це мізерний вплив, якого люди не відчують. Натомість девальвація гривні та інфляції здатні нанести більшу шкоду гаманцям українців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні щомісяця дорожчає хліб орієнтовно на 1,5-2% з огляду на інфляцію та зростання собівартості виробництва. Натомість логістика і сировина мають невеликий вплив на ціноутворення.

Також ми писали, що після Великодня у 2026 році курячі яйця можуть не подешевшати в супермаркетах, як зазвичай було в Україні. На зростання вартості вплинуть логістичні витрати і перегляд цін на корми.