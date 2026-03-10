Ціни на продукти не витримають тиску — як може вплинути пальне і курс долара

Продукти в супермаркетах можуть подорожчати. Фото: Новини.LIVE

В Україні назріває ризик паливної кризи через загострення конфлікту на Близькому Сході. Логістика невпинно дорожчає внаслідок коливання цін на бензин. Назріває питання, чи можуть наші громадяни найближчим часом стикнутися з негативним наслідком цієї ситуації — зростанням вартості споживчих товарів.

Про це розповів економіст, координатор експертної групи "Економічна експертна платформа" Олег Гетман в ефірі Новини.LIVE.

Чи подорожчають товари в Україні

За словами спікера, найпершими зростання цін відчули власники автомобілів. Що стосується українців, які не мають власного транспортного засобу, вони теж стикнуться з дорожчанням товарів і послуг, однак значно пізніше.

"Ефект впливу логістики на продукти харчування і товари першої необхідності дуже розтягнутий. Частка логістики у вартості продуктів — лише 10%. Якщо зараз пальне подорожчає на 10-20%, то споживчі ціни виростуть максимум на 1%", — зазначив Олег Гетман.

Якщо війна на Близькому Сході швидко завершиться, а вартість пального повернеться до попереднього рівня, то протягом кількох наступних місяців українців не відчують негативного ефекту. Зміни будуть накопичувальні: через поступову девальвацію гривні та інші фактори інфляції.

Чи вплине курс долара на ціни

Станом на 10 березня 2026 року офіційний курс гривні до долара перебуває на позначці 43,89 грн/дол. На готівковому ринку вже відбулося перевищення психологічного рівня 44 грн/дол. Постає питання, чи можуть різкі курсові коливання вплинути на споживчі ціни в Україні.

"У нас шалений дефіцит торгового балансу. Ми імпортуємо більше, ніж експортуємо — десь на 30-40 млрд доларів у рік. Переважно через військові товари, збільшення споживання енергоносіїв тощо", — пояснив економіст.

Однак, за його словами, хороші новини також є: дефіцит вдається перекривати фінансовою допомогою від міжнародних партнерів. Завдяки цьому маємо близько 50 млрд доларів золотовалютних резервів — такої суми не було за всю історію незалежної України.

Як результат, Національний банк може в режимі керованої гнучкості встановлювати той курс долара, який вважає за потрібне. Його вектор — здійснювати поступову девальвацію гривні, аби таргетувати інфляцію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні почався ажіотаж на ринку пального. Через різке зростання цін водії масово наповнювали баки автомобілів, намагаючись зекономити трохи грошей. Однак ситуація не стабілізувалася.

Також ми писали, що виробники продуктів часто використовують емоційні тригери, аби спонукати людей купувати непотрібні їм товари. В рекламі часто апелюють до ностальгії, відчуття безпеки, статусу тощо.