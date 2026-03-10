Цены на продукты не выдержат давления — какого эффекта ждать из-за топлива и курса доллара

Продукты в супермаркетах могут подорожать. Фото: Новини.LIVE

В Украине назревает риск топливного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на бензин умеренно идут вверх, приводя к удорожанию логистики. Возникает вопрос, могут ли наши граждане в ближайшее время столкнуться с негативным последствием этой ситуации — ростом стоимости потребительских товаров.

Об этом рассказал экономист, координатор экспертной группы "Экономическая экспертная платформа" Олег Гетман в эфире Новини.LIVE.

Подорожают ли товары в Украине

По словам спикера, самыми первыми рост цен ощутили владельцы автомобилей. Что касается украинцев, которые не имеют собственного транспортного средства, они тоже столкнутся с подорожанием товаров и услуг, но значительно позже.

"Эффект влияния логистики на продукты питания и товары первой необходимости очень растянут. Доля логистики в стоимости продуктов — всего 10%. Если сейчас топливо подорожает на 10-20%, то потребительские цены вырастут максимум на 1%", — отметил Олег Гетман.

Если война на Ближнем Востоке быстро завершится, а стоимость топлива вернется к предыдущему уровню, то в течение нескольких следующих месяцев украинцы не почувствуют негативного эффекта. Изменения будут накопительные: из-за постепенной девальвации гривны и других факторов инфляции.

Повлияет ли курс доллара на цены

По состоянию на 10 марта 2026 года официальный курс гривны к доллару находится на отметке 43,89 грн/долл. На наличном рынке уже произошло превышение психологического уровня 44 грн/долл. Возникает вопрос, могут ли резкие курсовые колебания повлиять на потребительские цены в Украине.

"У нас безумный дефицит торгового баланса. Мы импортируем больше, чем экспортируем — где-то на 30-40 млрд долларов в год. Преимущественно из-за военных товаров, увеличения потребления энергоносителей и т.д.", — пояснил экономист.

Однако, по его словам, хорошие новости тоже есть: дефицит удается перекрывать финансовой помощью от международных партнеров. Благодаря этому имеем около 50 млрд долларов золотовалютных резервов — такой суммы не было за всю историю независимой Украины.

Как результат, Национальный банк может в режиме управляемой гибкости устанавливать тот курс доллара, который считает нужным. Его вектор — осуществлять постепенную девальвацию гривны, дабы таргетировать инфляцию.

Что еще нужно знать украинцам

