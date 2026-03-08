Триггеры в рекламе еды — почему маркетологи заставляют покупать больше

Маркетологи играют на эмоциях покупателей. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый украинец сталкивался с ситуацией, когда в магазине приходилось покупать то, что на самом деле не было нужно. Это связано с тем, что производители еды включают эмоциональные раздражители, которые заставляют людей покупать товар даже тогда, когда рациональной потребности в этом нет.

Какие триггеры чаще всего используют

Некоторые триггеры связывают продукт с определенными ощущениями, воспоминаниями или социальным положением.

Ностальгия и традиции. Рекламные отделы используют воспоминания о детстве, "бабушкины рецепты" или семейные обряды, чтобы вызвать ощущение безопасности и тепла. Реклама рождественских сладостей или молочных изделий, например, часто показывает, что вкус передается от родителей к детям.

Еда как психологическая защита. Маркетологи подают продукты как средство против стресса, усталости или одиночества. Мороженое, шоколад или макароны с сыром показывают в роли способа "побаловать себя" после тяжелого дня, что якобы дает быстрое облегчение.

Ощущение доверия и безопасности. На упаковке появляются пометки "натуральный", "фермерский", "домашний", "без ГМО" без объяснения происхождения. Это должно снизить тревогу за собственное здоровье. Также очень часто на товаре есть большие надписи "эко" или "био" без сертификации.

Социальная включенность. Продукт подают как главный элемент вечеринок, семейных обедов или встреч друзей. В рекламе формируют образ, что напиток или снек сделает покупателя частью группы, даст признание или разделит радостный момент.

Ограниченное количество и короткое время действия. "Ограниченная серия", "только до конца недели", "новый вкус" — эти триггеры заставляют покупать сразу, потому что появляется тревога, что уникальный товар исчезнет.

Статус и престиж. Товар подают как символ роскоши, хорошего вкуса или ухода о себе — к примеру, кофе высшего сорта, сыры деликатесной выдержки, шоколад ручной работы.

Именно эти эмоциональные приемы чаще всего используют для чипсов, сладостей, блюд быстрого приготовления и праздничных напитков, чтобы повысить их привлекательность, несмотря на то, что они не относятся к основным продуктам рациона.

